Зарплати українців — чи чекати індексації у червні 2025 року

Жінка тримає гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українське законодавство за певних умов допускає проведення індексації заробітних плат для працівників. Відомо, чи відбудеться нарахування осучаснених виплат доходів у червні 2025 року.

Це передбачено нормами закону № 4059-IX "Про Державний бюджет-2025".

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Індекс інфляції та право на індексацію зарплат

Індексація зарплат вважається державною соціальною гарантією, а за ненарахування підвищених виплат передбачені штрафи.

За нормами закону "Про Держбюджет", визначення індексу споживчих цін (ІСЦ) має здійснюватися наростаючим підсумком з січня поточного року. Саме від рівня відповідного показника залежить факт проведення індексації зарплати.

Відповідно до рекомендацій Мінсоцполітики у листі від 10.12.2024 № 107/0/214-24, осучаснення зарплатної плати має рахуватися з лютого 2025 року, а січень потрібно вважати "базовим" місяцем для всіх працівників, незалежно від дати останнього підвищення посадового окладу, тоді як у 2024 році базовим вважався грудень попереднього року.

Чи переглянуть рівень зарплат у червні

За нормами постанови №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", індексація заробітної плати повинна відбуватися, коли індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищує 103%.

За офіційною інформацією, індекс інфляції за квітень 2025 року становив 100,7%. У попередні місяці відповідний показник був на такому рівні:

у березні — 1,015%;

у лютому — 1,008%.

Результат підрахунку свідчить про те, що у червні 2025 року показник не дає право на здійснення індексації зарплати, адже не перевищено встановлений поріг. А саме:

1,008 × 1,015 × 1,007 × 100 = 103,0%.

Таким чином, осучаснення зарплати можливе у подальші місяці, якщо індекс інфляції становитиме хоча б 100,1%, а індекс споживчих цін — вище 103%.

Раніше ми писали, чому не можна отримувати одночасно зарплату та пенсію без сповіщення у Пенсійний фонд. Від факту працевлаштування залежить право на доплати.

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