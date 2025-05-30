Право на пенсії — як змінились вимоги до заробітної плати під час війни

Жінка працює за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні діють спеціальні норми законодавства, покликані убезпечити громадян від негативного впливу на майбутні пенсії від можливих нестабільних заробітків під час повномасштабної війни. Йдеться про випадки зниження розміру заробітної плати, показник якої беруть для обчислення пенсійних виплат.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Зміна правил обчислення пенсій під час війни

За інформацією ПФУ, низькі заробітні плати громадян під час воєнного стану не матимуть негативних наслідків на розмір пенсій громадян у майбутньому.

Оскільки деякі українці під час війни почали заробляти менше, влада запровадила зміни, що дозволяють під час обчислення розміру пенсії не брати до уваги місяці, які припали на час воєнного стану.

Так, закон 2506-IX, що вніс зміни до ст. 40 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо оптимізації заробітної плати при обчисленні пенсії за періоди страхового стажу під час воєнного стану", надає право за доцільності виключити із періоду, за який враховується заробітна плата для визначення розміру пенсії, місяці доходу, нарахованого під час воєнного стану та ще трьох місяців після його завершення.

Врахування доходу для визначення пенсії

У Пенсійному фонді зазначають, що для обрахунку розміру пенсійних виплат беруть до уваги заробітну плату за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Зарплата кожного українця враховується через індивідуальний коефіцієнт.

У разі, якщо у громадянина є стаж до 1 липня 2000 року, то він має законне право вибрати будь-який п'ятирічний період свого доходу на вибір незалежно від перерв. Законодавство дозволяє для того, щоб були більші розміри пенсій, обирати той період, коли нараховувались найбільші зарплати, адже в такі періоди коефіцієнт буде найвищий.

Раніше ми повідомляли, що в українців є можливість збереження нарахування страхового стажу під час війни. Однак скористатися таким правом можуть лише заможні громадяни, самостійно сплативши добровільні пенсійні внески.

Також писали, як змінились мінімальні пенсії у 2025 році. За правилами, розміри таких виплат визначають з урахуванням віку, наявного стажу, факту працевлаштування. Усе це впливає на суму доплати.