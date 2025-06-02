Робота під час війни — що планують змінити у трудових відносинах

Працівник на підприємстві. Фото: Freepik

В Україні збираються оновити правила щодо інформування роботодавців працівниками щодо зміни контактних даних під час воєнного стану. Нововведення торкнеться всіх громадян незалежно від місця роботи чи умов трудового договору.

Це передбачено законом №4412-IX, ухваленим Верховною Радою.

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Вимоги щодо обміну контактними даними під час воєнного стану

Йдеться про закон про внесення змін до статей 7 та 13 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Документ, який чекає на підпис президента, має змінити порядок обміну контактною інформацією між працівниками та роботодавцями під час війни. Новий підхід торкнеться всіх громадян, які працюють, незалежно від місця роботи (зокрема тих, хто працює дистанційно, в офісі, або перебуває на захоплених противником територіях).

Вимога поширюється на всіх незалежно від умов трудового договору (діючий/призупинений). У разі схвалення закону — норми діятимуть весь час воєнного стану.

У ньому чітко встановлено, хто саме та в які терміни має повідомляти іншу сторону у разі зміни контактних даних.

Згідно з документом, обидві сторони зобов'язані своєчасно інформувати про:

нову адресу проживання (місцезнаходження);

електронну пошту (якщо є);

новий номер телефону.

Зокрема, роботодавець має оновити свої контактні дані у Єдиному державному реєстрі. Для цього необхідний кваліфікований електронний підпис (КЕП). На оновлення відводиться 60 календарних днів після того, як закон набуде законної чинності.

Працівник повинен сповістити про зміни поштовим листом або електронним листом (на e-mail, вказаним у ЄДР). Заборонено повідомляти про зміни через месенджери та соцмережі.

У разі відсутності доступу до пошти чи інтернету — дозволяється повідомляти через телефон або SMS на офіційний номер з Єдиного державного реєстру.

Терміни повідомлення про зміну контактів

На сповіщення оновлених даних відведуть 10 календарних днів для обох сторін:

роботодавці мають за цей час оновити контактні дані у ЄДР;

працівники зобов'язані надіслати повідомлення.

Також передбачений перехідний період у 60 днів для окремих працівників. Йдеться про тих, хто відсутній понад 90 днів або чиє робоче місце розташоване на окупованій території.

У разі, якщо хтось зі сторін не повідомить про зміну контактів, то інформація, надіслана на останні відомі реквізити, вважатиметься юридично отриманою.

Нові вимоги не торкнуться тих громадян, з якими зв’язок за останніми відомими реквізитами відсутній.

Також закон доповнить КЗпП нормою, що забороняє звільнення працівників за прогул, якщо робота розташована на території активних бойових дій, проте не торкнеться територій можливих бойових дій.

Раніше ми писали, що в Україні реформують оплату праці у митних органах з червня поточного року. Очікується, що оклади прив'яжуть до рівня професійних знань і компетенцій митників.

Також повідомляли, що з травня запрацював новий підхід в оплаті праці у Держслужбі зайнятості. Зміни будуть передбачати підвищення окладів та обмеження надання премій.