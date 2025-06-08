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Головна Фінанси В Україні змінять ціни на основний продукт — чому подорожчає хліб

В Україні змінять ціни на основний продукт — чому подорожчає хліб

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Дата публікації: 8 червня 2025 18:18
Ціни на продукти в Україні — чому у 2025 році подорожчає житній хліб
Фасування хлібобулочних виробів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українцям прогнозують дефіцит жита у 2025 році, тож для населення подорожчає житній хліб. Ба більше — цієї продукції суттєво поменшає, оскільки низка виробників може відмовитися від його випічки.

Про це заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" директор об'єднання "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

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Що відомо

Як пояснив експерт, врожай пшениці в Україні цього року очікується на рівні близько 20 млн тонн. Це покриє внутрішній попит, але ситуація з житом кардинально відрізняється.

"На 100% у сезоні 2025/26 буде дефіцит жита", — сказав Родіон Рибчинський.

За словами Рибчинського, борошномельні підприємства часто отримують продукцію з-за кордону: переробляється польське жито, а хліб випікають із балтійського житнього борошна. Посіви жита знижуються через небажання аграріїв сіяти цю культуру з двох причин:

  • врожайність жита поступається пшениці —  до 40 центнерів на гектар проти 60 центнерів на гектар;
  • попит є тільки на внутрішньому ринку.

У довоєнні роки, якщо в Україні виникав дефіцит жита, тоді проблему вирішували поставками з сусідньої Білорусі. А тепер, через зовнішньоекономічні та політичні чинники, ці поставки не відбуваються, а ціни на жито пішли вгору: якщо у 2024 році тонна коштувала 6-7 тис. грн, то у травні 2025-го — від 12 тис. грн до 14 тис. грн.

"Житнє борошно також подорожчало майже вдвічі: з 10 тис. грн до 18 тис. грн за українське і 20 тис. грн за імпортне. Це не просто означає зростання цін — багато виробників просто припинять випікати житній хліб", — попередив Рибчинський.

При цьому директор об'єднання "Борошномели України" вважає, що аграрії відреагують на зміни та збільшать посівні площі пі жито.

"Але поки жито закуповуватимуть за кордоном і за європейськими цінами, що вплине на вартість хліба", — розповів Родіон Рибчинський.

Ціни на житній хліб — скільки коштує у червні 

Станом на 8 червня середня ціна на житній хліб Riga Бородинівський, як свідчать дані на сайті Мінфін, становить 45,8 грн/300 гр. Натомість українські супермаркети продають хліб за такими цінами: 

  • Auchan — 44,9 грн/300 гр;
  • Megamarket — 47,7 грн/300 гр;
  • Metro — 44,9 грн/300 гр.

Нагадаємо, що ціни на фрукти у 2025 році зростатимуть через логістичні труднощі з постачанням продукції. Відомо, наскільки суттєво зміняться цінники. 

Ще ми писали про ціну на молоду картоплю. Низка магазинів продає цей овоч за 90 грн/кг.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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