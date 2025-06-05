Скільки коштує пшениця у червні — ситуація на ринку зерна

Гроші у руці і на столі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На українському ринку пшениці у перші дні літа запанувало затишшя. Так, торгова активність сильно знизилася, що дозволило цінам стабілізуватися.

Про це зазначають аналітики у Telegram-каналі Spike Brokers.

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Що впливає на ціни на зерно у червні

Попит на старий врожай обмежений, а аграрії не дуже охоче погоджуються продавати свій товар. Для цього у них є вагома причина.

"Аграрії утримуються від продажів, очікуючи вигідніших умов ближче до старту збирання врожаю", — йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, ціновий спред між старим і новим врожаєм зерна коливається від 16 до 18 доларів за тонну.

Скільки зараз коштує пшениця

Станом на четвер, 5 червня, ціна за тонну пшениці, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, становить 9 187 гривень. За останні 8 днів ціни на агрокультуру хоч і не суттєво, але знизилися.

Ціни на пшеницю у травні та червні. Скриншот: Tripoli.land

Так, 28 травня вартість пшениці перебувала на рівні 9 203 гривні за тонну, а 29 травня ціна на зерно сягнула свого піку — 9 205 гривень за тонну.

Та вже з 30 травня спостерігається поступове здешевшання пшениці. Так, до 3 червня зерно коштувало вже 9 184 гривні за тонну. 4 червня пшениця додала у ціні — 9 187 гривень за тонну. Такою ціна залишається 5 червня.

Як повідомлялося раніше, соняшник на українському ринку дешевшає. Відома причина, яка впливає на ціни. Дізнавайтесь також, чому тверда пшениця в Україні коштує дорожче за інші сорти зерна.