В Україні дорожчає молода картопля — які ціни в магазинах

Людина несе мішок з картоплею. Фото: УНІАН

В Українських супермаркетах у травні з'явилося більше молодої картоплі. Та попри те, що вибір продукції для споживачів став ширшим, один із найпопулярніших для українців овоч продовжує додавати у ціні.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які ціни на молоду картоплю наприкінці весни встановили у магазинах країни.

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Скільки коштує картопля в українських супермаркетах

Як свідчать дані на порталі Мінфін, станом на вечір 26 травня, українські супермаркети продають молоду картоплю за цінами в діапазоні від 69,90 до 89,99 грн/кг. Наприклад:

у Metro за кілограм молодої картоплі просять 69,90 грн;

у Novus — 89,99 грн за кілограм;

у Megamarket — 79,90 грн за кілограм.

Цікаво, що середня ціна на молоду картоплю у травні становить 79,93 грн, тоді як у квітні рівень був на понад 37 грн меншим — 37,33 грн.

Що буде далі з цінами на молоду картоплю

Як йдеться у матеріалі Ukrainian Agribusiness Club, здешевлення цін очікується вже у червні, оскільки зросте внутрішня пропозиція. При цьому зазначається, що поява на ринку молодої картоплі вплинула на ціну старої. Аналітики кажуть, що порівняно з квітнем, вона здешевшала на 2%.

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