Ціни на овочі та фрукти влітку 2025 року — чого чекати українцям

Лотки із фруктами на ринку. Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Через весняні заморозки українці витрачатимуть більше грошей на купівлю овочів, хліба та ягід у 2025 році. Прохолодна погода пошкодила врожаї як в Україні, так і в країнах-постачальниках імпортної продукції.

Про це йдеться в матеріалі Agronews.ua.

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Що подорожчає для українців

У статті зокрема зазначається, що логістичні труднощі та обмеження на постачання деяких продуктів з-за кордону створюють передумови для зростання цін в Україні на 10-15%. Як пояснив генеральний директор "Української аграрної конфедерації" Павло Коваль, підвищення цін на харчові продукти українці відчують вже незабаром. Наприклад, подорожчають:

фрукти;

ягоди;

овочі;

хліб.

Очікується, що фрукти в Україні коштуватимуть цього року на 10-15% дорожче, ніж торік. При цьому на деякі товари, зокрема ягоди та кісточкові плоди, цінники можуть бути ще більшими.

Що ще варто знати

За останній рік ціни на харчові продукти в Україні зросли на 15%, але вже влітку 2025 року ситуація з інфляцією має стабілізуватися. Цьому сприятимуть кілька факторів:

вищі врожаї;

зниження світових цін на нафту;

стабілізація валютного ринку завдяки діям регулятора.

Нагадаємо, середня вартість упаковки курячих яєць першої категорії варіюється від 67,90 до 73,53 грн. Відомо, у яких супермаркетах можна знайти дешевші пропозиції.

Також ми розповідали про ціну на молоду картоплю. Так, за один кілограм у деяких магазинах можна віддати майже 90 грн.