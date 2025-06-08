Цены на продукты в Украине — почему в 2025 году подорожает ржаной хлеб

Фасовка хлебобулочных изделий. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцам прогнозируют дефицит ржи в 2025 году, поэтому для населения подорожает ржаной хлеб. Более того — этой продукции станет меньше, поскольку ряд производителей может отказаться от его выпечки.

Об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" директор объединения "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский.

Реклама

Читайте также:

Что известно

Как пояснил эксперт, урожай пшеницы в Украине в этом году ожидается на уровне около 20 млн тонн. Это покроет внутренний спрос, но ситуация с рожью кардинально отличается.

"На 100% в сезоне 2025/26 будет дефицит ржи", — сказал Родион Рыбчинский.

По словам Рыбчинского, мукомольные предприятия часто получают продукцию из-за рубежа: перерабатывается польская рожь, а хлеб выпекают из балтийской ржаной муки. Посевы ржи снижаются из-за нежелания аграриев сеять эту культуру по двум причинам:

урожайность ржи уступает пшенице — до 40 центнеров на гектар против 60 центнеров на гектар;

спрос есть только на внутреннем рынке.

В довоенные годы, если в Украине возникал дефицит ржи, тогда проблему решали поставками из соседней Беларуси. А теперь, из-за внешнеэкономических и политических факторов, эти поставки не происходят, а цены на рожь пошли вверх: если в 2024 году тонна стоила 6-7 тыс. грн, то в мае 2025-го — от 12 тыс. грн до 14 тыс. грн.

"Ржаная мука также подорожала почти вдвое: с 10 тыс. грн до 18 тыс. грн за украинскую и 20 тыс. грн за импортную. Это не просто означает рост цен — многие производители просто прекратят выпекать ржаной хлеб", — предупредил Рыбчинский.

При этом директор объединения "Мукомолы Украины" считает, что аграрии отреагируют на изменения и увеличат посевные площади под рожь.

"Но пока рожь будут закупать за рубежом и по европейским ценам, что повлияет на стоимость хлеба", — рассказал Родион Рыбчинский.

Цены на ржаной хлеб — сколько стоит в июне

По состоянию на 8 июня средняя цена на ржаной хлеб Riga Бородиновский, как свидетельствуют данные на сайте Минфин, составляет 45,8 грн/300 гр. Украинские супермаркеты продают хлеб по таким ценам:

Auchan — 44,9 грн/300 гр;

Megamarket — 47,7 грн/300 гр;

Metro — 44,9 грн/300 гр.

Напомним, что цены на фрукты в 2025 году будут расти из-за логистических трудностей с поставками продукции. Известно, насколько существенно изменятся ценники.

Еще мы писали о цене на молодой картофель. Ряд магазинов продает этот овощ по 90 грн/кг.