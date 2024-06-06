Валюта мала ажіотажний попит у травні — що кажуть в НБУ

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у травні 2024 року різко зріс попит на безготівкову валюту. Регулятор пояснює це збільшенням бюджетних видатків через надходження міжнародної допомоги у березні та квітні.

Такі дані наводить Національний банк України (НБУ), пише "Інтерфакс-Україна".

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Ажіотажний попит на валюту у травні

Як повідомляють фахівці Нацбанку, упродовж останнього тижня травня цього року спостерігався значний ситуативний сплеск попиту клієнтів на безготівкову іноземну валюту. Обсяг чистого попиту підскочив на 41% через збільшення бюджетних видатків.

Це, своєю чергою, негативно позначилося на курсовій динаміці на валютному ринку.

Окремо на курсову траєкторію вплинув факт завершення в середині травня періоду, коли було накладено два граничні терміни розрахунку з експорту аграрного продовольства.

Оцінка НБУ ситуації на ринку

У НБУ зауважили, що через вичерпання обсягів врожаю минулого року це скоротило пропозицію валюти.

"Така зміна ринкової кон’юнктури — посилення попиту на валюту з одночасним скороченням пропозиції — призвела до відповідного послаблення обмінного курсу гривні. Зі свого боку Національний банк покривав структурний дефіцит іноземної валюти та згладжував надмірні коливання курсу", — пояснили в НБУ.

Загалом середньоденний обсяг валютних інтервенцій НБУ підвищився до 134 млн доларів у травні проти зі 104 млн доларів у квітні та 86 млн доларів у березні.

Офіційний курс нацвалюти за результатом травня ослаб на 90 копійок, до 40,53 гривні долар.

В Національному банку додають, що ситуація на валютному ринку стійка і контрольована. Водночас, обсяг золотовалютних резервів залишається достатнім задля подальшого збереження стійкості українського валютного ринку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за прогнозом Міжнародного валютного фонду, у базовому сценарії середньорічний курс долара в країні сягне 41 грн. За песимістичного — 42 грн.

Також ми писали, що долар у банківських установах та обмінниках стрімко знизився 6 червня 2024 року. За рішенням НБУ, офіційний курс американської валюти теж коштує дешевше.