Долар по 45 уже до кінця року. Чому дешевшає гривня та що впливає на курс

Співробітник підраховує банкноти у доларах США в обмінному пункті валюти ФОТО: Reuters

Гривня продовжує стрімко дешевшати. За підсумками травня 2024 року українська валюта увійшла до глобального антирейтингу найслабших валют стосовно долара. А на початку червня взагалі поставила свій власний антирекорд, закріпившись у продажу вище 41 грн. Водночас як кажуть аналітики, це далеко не межа. Бюджету потрібна девальвація, а тому до кінця року курс гривні опуститься ще сильніше та становитиме 44-45 грн за долар.

Черговий антирекорд

Станом на 3 червня курс долара в українських банках у продажу закріпився на рівні 41,1 грн. У покупці – 40,5 грн. Офіційний курс долара у понеділок становив 40,54 грн/$, тоді як ще 1 травня становив 39,51 грн/$.

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Девальвація національної валюти стала наслідком наймасштабнішого з початку повномасштабного вторгнення пакета валютної лібералізації, який НБУ ухвалив на початку травня. Нагадаємо, серед змін, які мали вплив на курс, стало зняття обмежень купівлю валюти для репатріації дивідендів, виплат з лізингу, а також погашення кредитів та імпорту робіт і послуг.





Ухвалюючи рішення, в НБУ обіцяли, що ринок не відчує змін. Але ситуація на ринку демонструє протилежне. Попит на валюту зріс у рази та станом на кінець травня знаходився поблизу своїх півторарічних максимумів.

Як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, у вівторок 28 травня клієнти купили валюти майже на 639 млн дол., що є максимумом з грудня 2022 року. "Негативне сальдо клієнтських операцій у цей день досягло 425 млн дол.", — зазначив Шевчишин.

Щоб не допустити різкішої девальвації, НБУ змушений був "спалити" $3,1 млрд із резервів, що є найбільшою інтервенцією з початку 2024 року. За попередні місяці обсяги продажу валюти НБУ були відчутно меншими – $1,8 млрд і $2,3 млрд у березні та квітні відповідно.

Бізнес виводить капітали та притримує валюту

Курс долара бив рекорди ще з кінця травня. І подібні стрибки, мабуть, будуть і надалі. Як зазначає аналітик інвестиційної компанії ICU Тарас Котович, якийсь бізнес в оперативному режимі навіть змінив структуру бізнесу, щоб отримати можливість здійснювати кілька платежів.



"Як один із чинників — щоб не втрачати травневих лімітів, великий бізнес оперативно розібрався та оптимізувався в частині виплат, які дозволив НБУ на початку травня. Знаю навіть кілька прикладів, коли структуру бізнесу змінювали з вертикальної на горизонтальну, щоб зробити не один, а кілька платежів ", — зазначив Котович, додавши, що виведення валюти очікувано продовжиться.

Своєю чергою, як каже радник голови Асоціації українських банків Олексій Кущ, все це схоже на бігство капіталів. Крім того, він звернув увагу на ще один цікавий факт. "Неповернення валютної виручки експортерами сировини досягло загрозливих масштабів: за моїми оцінками — понад 10 млрд дол. Повернення практично зупинилося, так, по дрібницях щось перекладають. Якщо й повертають, то одразу під підтверджений вивід: під імпорт, частково за кредитами нерезидентів, через свої страхові за договорами перестрахування", — зазначає Кущ.

"Бюджету потрібна девальвація"

Крім того, не варто забувати, що в умовах бюджетного дефіциту одним з небагатьох інструментів для його покриття є девальвація. "Основна частина податків, крім зарплатних — це оподаткування імпорту, тобто мита та ПДВ. А всі ці платежі прив'язані до офіційного курсу. Тому бюджету потрібна девальвація", — вважає Кущ.

Таким чином, подальша доля гривні залежатиме від того, до якої позначки Нацбанк дозволить девальвувати гривні. "Прогнозувати дії НБУ в цій ситуації складно. З урахуванням параметрів його впливу на ринок, він може "зробити" і 35, і 45. Фіскальна логіка Мінфіну говорить про 45 ближче до осені. Логіка НБУ щодо збереження гривневих вкладів населення в банках, говорить про 40. Думаю, зійдуться посередині", — прогнозує Кущ.

41 грн за долар — не межа

До речі, згідно з квітневим прогнозом від МВФ, у базовому сценарії середньорічний курс долара в Україні очікується на рівні 41 грн, а в песимістичному – 42 грн. Що можна порівняти з нинішніми значеннями. Що цікаво різкий виток девальвації припав саме на візит місії МВФ. "Зазвичай у цей період показують стабільність та платоспроможність. А тут не показали, і навіть навпаки направили курс у новий торговий діапазон, ближче до квітневого прогнозу МВФ", — зазначає Шевчишин.

Якщо слідувати логіці, що курс гривні опустили цілеспрямовано, щоб слідувати прогнозу МВФ, то вже наприкінці року, як вважає засновник та керівник українською інвестиційної компанії HUG'S Ерік Найман, ми, ймовірно, побачимо курс у районі 44-45 грн. "Потрібно розуміти, що оскільки ми починали рік в районі 37 грн, а середній за прогнозом МВФ — 41 грн, то на кінець року — це 41 плюс 3-4 грн. Іншими словами в кінець року ми можемо вийти на позначці 44-45 грн за дол.", — резюмував Найман.