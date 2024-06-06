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В Украине взлетел спрос на безналичную валюту — данные НБУ

6 июня 2024 15:31
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Валюта имела ажиотажный спрос в мае — что говорят в НБУ
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в мае 2024 года резко возрос спрос на безналичную валюту. Регулятор объясняет это увеличением бюджетных расходов из-за поступления международной помощи в марте и апреле.

Такие данные приводит Национальный банк Украины (НБУ), пишет"Интерфакс-Украина".

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Ажиотажный спрос на валюту в мае

Как сообщают специалисты Нацбанка, за последнюю неделю мая этого года наблюдался значительный ситуативный всплеск спроса клиентов на безналичную иностранную валюту. Объем чистого спроса подскочил на 41% из-за увеличения бюджетных расходов.

Это, в свою очередь, негативно отразилось на курсовой динамике на валютном рынке.

Отдельно на курсовую траекторию повлиял факт завершения в середине мая периода, когда было наложено два предельных срока расчета по экспорту аграрного продовольствия.

Оценка НБУ ситуации на рынке

В НБУ отметили, что из-за исчерпания объемов урожая в прошлом году это сократило предложение валюты.

"Такое изменение рыночной конъюнктуры — усиление спроса на валюту с одновременным сокращением предложения — привело к соответствующему ослаблению обменного курса гривны. Со своей стороны Национальный банк покрывал структурный дефицит иностранной валюты и сглаживал чрезмерные колебания курса", — пояснили в НБУ.

В среднем объем валютных интервенций НБУ повысился до 134 млн долларов в мае против со 104 млн долларов в апреле и 86 млн долларов в марте.

Официальный курс нацвалюты по результату мая ослаб на 90 копеек, до 40,53 гривны доллар.

В Национальном банке добавляют, что ситуация на валютном рынке устойчива и контролируется. В то же время объем золотовалютных резервов остается достаточным для дальнейшего сохранения устойчивости украинского валютного рынка.

Что еще стоит знать

Напомним, по прогнозу Международного валютного фонда, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара в стране достигнет 41 грн. При пессимистическом — 42 грн.

Также мы писали, что доллар в банковских учреждениях и обменниках резко снизился 6 июня 2024 года. По решению НБУ, официальный курс американской валюты тоже стоит дешевле.

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