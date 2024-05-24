Попит на валюту в Україні зростає — банки завозять більше євро

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські банки останнім часом наростили ввезення обсягу готівкової валюти для задоволення попиту. У квітні 2024 року удвічі більше ввезли євро.

Такі дані наводить Національний банк України (НБУ).

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Нарощення обсягів ввезення валюти в Україну

Згідно з цією інформацією, у квітні цього року обсяг іноземної валюти, яку фінустанови ввезли в країну, становив 1,126 млрд доларів. Показник на 32% вищий за обсяг валюти у березні, коли банки завезли 855 млн доларів.

З цього обсягу було ввезено у квітні 661 млн доларів, а євро — 462 млн доларів (в еквіваленті). Таким чином, обсяг ввезення готівкової євровалюти зріс удвічі. У березні було 232 млн доларів (в еквіваленті).

Дані з ввезення валюти. Джерело: НБУ

Водночас, НБУ наводить дані про те, скільки було вивезено валюти за квітень із України. Зафіксований обсяг на 153 млн доларів.

Дані з вивезення валюти. Джерело: НБУ

Попит на валюту з боку українців

У квітні українці придбали у фінустановах валюти на 728 млн доларів, а з початку року — 3,230 млрд доларів.

Долари та євро стали головним видом заощаджень громадян. Як свідчать дані НБУ, у січні-березні 2024 року зріс обсяг готівкової валюти поза банками. Показник становив 4,1 млрд доларів.

Загалом прості українці та бізнес тримають на руках близько 120 млрд доларів, що суттєво більше за обсяг готівкових гривень 740 млрд гривень. Тобто близько 20 млрд доларів (в еквіваленті).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні хочуть дозволити фінустановам розкривати банківську таємницю на запити нотаріусів та Міністерства юстиції. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання.

Також ми писали, що НБУ готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту (операції р2р, person-to-person).