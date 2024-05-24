Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні зростає попит на валюту — скільки банки ввезли доларів та євро arrow

В Україні зростає попит на валюту — скільки банки ввезли доларів та євро

24 травня 2024 10:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Попит на валюту в Україні зростає — банки завозять більше євро
Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українські банки останнім часом наростили ввезення обсягу готівкової валюти для задоволення попиту. У квітні 2024 року удвічі більше ввезли євро.

Такі дані наводить Національний банк України (НБУ).

Читайте також:

Нарощення обсягів ввезення валюти в Україну

Згідно з цією інформацією, у квітні цього року обсяг іноземної валюти, яку фінустанови ввезли в країну, становив 1,126 млрд доларів. Показник на 32% вищий за обсяг валюти у березні, коли банки завезли 855 млн доларів.

З цього обсягу було ввезено у квітні 661 млн доларів, а євро — 462 млн доларів (в еквіваленті). Таким чином, обсяг ввезення готівкової євровалюти зріс удвічі. У березні було 232 млн доларів (в еквіваленті).

 

валюта
Дані з ввезення валюти. Джерело: НБУ

Водночас, НБУ наводить дані про те, скільки було вивезено валюти за квітень із України. Зафіксований обсяг на 153 млн доларів.

 

валюта
Дані з вивезення валюти. Джерело: НБУ

Попит на валюту з боку українців

У квітні українці придбали у фінустановах валюти на 728 млн доларів, а з початку року — 3,230 млрд доларів.

Долари та євро стали головним видом заощаджень громадян. Як свідчать дані НБУ, у січні-березні 2024 року зріс обсяг готівкової валюти поза банками. Показник становив 4,1 млрд доларів.

Загалом прості українці та бізнес тримають на руках близько 120 млрд доларів, що суттєво більше за обсяг готівкових гривень 740 млрд гривень. Тобто близько 20 млрд доларів (в еквіваленті).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні хочуть дозволити фінустановам розкривати банківську таємницю на запити нотаріусів та Міністерства юстиції. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання.

Також ми писали, що НБУ готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту (операції р2р, person-to-person).

НБУ
банки
долар
євро
валюта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця