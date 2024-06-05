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Нацбанк оновив офіційний курс — нові ціни на долар та євро

5 червня 2024 22:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 6 червня — долар активно прямує вниз
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у банках та обмінниках активно знижується. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс американської валюти, встановлений на 6 червня 2024 року, теж коштує дешевше.

Такі дані наводить пресцентр Нацбанк та портали з моніторингу ситуації.

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Так, НБУ встановив нові офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,12 грн (-0,17);
  • євро — 43,60 грн (-0,16);
  • злотий — 10,12 грн (-0,06).

Курс валют у банках

За інформацією видання Kurs, на українському готівковому ринку курс долара знову різко впав. Коштує у середньому під час купівлі 40,12 грн (-0,20), під час продажу — 40,71 грн (-0,20). Євро у купівлі коштує — 43,62 грн (-0,20), у продажу — 44,41 грн (-0,22).

ПриватБанк купує долар за 40,10 грн (-0,20), продає — по 40,70 грн (-0,20). У Райффайзен Банку купують за 40,00 грн (-0,20), продають — за 40,53 грн (-0,22). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,10 грн (-0,35), під час продажу — 40,80 грн (-0,25).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар теж опустився: коштує у купівлі — 40,50 грн (-0,08), у продажу — 40,65 грн (-0,15). Євровалюту купують за 44,15 грн (-0,06), продають — за 44,35 грн (-0,15).

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Нагадаємо, згідно з квітневим прогнозом від МВФ, у базовому сценарії середньорічний курс долара в Україні очікується на рівні 41 грн. За песимістичного – 42 грн.

Також ми писали, що українські банки останнім часом наростили ввезення готівкової валюти для задоволення попиту. У квітні 2024 року удвічі більше ввезли євро.

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