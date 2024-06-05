Курс валют на 6 червня — долар активно прямує вниз

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках активно знижується. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс американської валюти, встановлений на 6 червня 2024 року, теж коштує дешевше.

Такі дані наводить пресцентр Нацбанк та портали з моніторингу ситуації.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, НБУ встановив нові офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,12 грн (-0,17);

євро — 43,60 грн (-0,16);

злотий — 10,12 грн (-0,06).

Курс валют у банках

За інформацією видання Kurs, на українському готівковому ринку курс долара знову різко впав. Коштує у середньому під час купівлі 40,12 грн (-0,20), під час продажу — 40,71 грн (-0,20). Євро у купівлі коштує — 43,62 грн (-0,20), у продажу — 44,41 грн (-0,22).

ПриватБанк купує долар за 40,10 грн (-0,20), продає — по 40,70 грн (-0,20). У Райффайзен Банку купують за 40,00 грн (-0,20), продають — за 40,53 грн (-0,22). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,10 грн (-0,35), під час продажу — 40,80 грн (-0,25).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар теж опустився: коштує у купівлі — 40,50 грн (-0,08), у продажу — 40,65 грн (-0,15). Євровалюту купують за 44,15 грн (-0,06), продають — за 44,35 грн (-0,15).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, згідно з квітневим прогнозом від МВФ, у базовому сценарії середньорічний курс долара в Україні очікується на рівні 41 грн. За песимістичного – 42 грн.

Також ми писали, що українські банки останнім часом наростили ввезення готівкової валюти для задоволення попиту. У квітні 2024 року удвічі більше ввезли євро.