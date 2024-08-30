Ціни на дині різко злетіли — як змінилась ситуація на ринку вкінці літа 2024 року

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наприкінці літа на українському ринку почали набирати обертів ціни на дині. Популярна літня ягода лише за останній тиждень додала у вартості майже 50%.

Про це йдеться на порталі EastFruit.

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Скільки коштує диня наприкінці серпня

За словами аналітиків, під кінець літа фермери продають дині на 44% дорожче, аніж минулого тижня. Зараз коштують у гурті 15-25 грн/кг. Водночас, у магазинах ціни теж злетіли до 53 грн/кг.

Згідно з інформацією експертів, така зміна у вартості баштанної культури продиктована спекотною та посушливою погодою, що скоротила врожай та пропозицію на внутрішньому ринку.

Повернення спеки негативно позначилось у багатьох регіонах України на якості та кількості вирощеної продукції, що сколихнуло ринок.

Тому фіксують зменшення обсягів продукції, придатної до продажу, у місцевих господарствах. Фермери підвищують ціни для компенсації втрати від скороченого врожаю.

Також сезон української дині добігає кінця, що теж традиційно позначається на цінах.

Скільки коштує диня у супермаркетах

Вкінці серпня в українських супермаркетах вартість дині коливається в межах 39-43 грн/кг з урахуванням подорожчання на тлі загальної ситуації на ринку. У великих мережах такі розцінки:

Varus — 39,9 грн/кг;

Сільпо — 35 грн/кг;

Фора — 37,9 грн/кг;

АТБ — 33,9 грн/кг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у вересні 2024 року громадяни зможуть купувати українські товари та отримувати компенсації. Відомо, в яких супермаркетах діятиме програма національного кешбеку.

Також повідомлося, що у Всеукраїнській аграрній раді (ВАР) прогнозують підвищення цін на низку продуктів харчування. Головною причиною називають високі витрати на енергію