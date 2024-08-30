Ціни на дині різко злетіли — як змінилась ситуація на ринку вкінці літа 2024 року

В Україні злетіли ціни на дині — скільки коштують наприкінці літа
Наприкінці літа на українському ринку почали набирати обертів ціни на дині. Популярна літня ягода лише за останній тиждень додала у вартості майже 50%.
Про це йдеться на порталі EastFruit.
Скільки коштує диня наприкінці серпня
За словами аналітиків, під кінець літа фермери продають дині на 44% дорожче, аніж минулого тижня. Зараз коштують у гурті 15-25 грн/кг. Водночас, у магазинах ціни теж злетіли до 53 грн/кг.
Згідно з інформацією експертів, така зміна у вартості баштанної культури продиктована спекотною та посушливою погодою, що скоротила врожай та пропозицію на внутрішньому ринку.
Повернення спеки негативно позначилось у багатьох регіонах України на якості та кількості вирощеної продукції, що сколихнуло ринок.
Тому фіксують зменшення обсягів продукції, придатної до продажу, у місцевих господарствах. Фермери підвищують ціни для компенсації втрати від скороченого врожаю.
Також сезон української дині добігає кінця, що теж традиційно позначається на цінах.
Скільки коштує диня у супермаркетах
Вкінці серпня в українських супермаркетах вартість дині коливається в межах 39-43 грн/кг з урахуванням подорожчання на тлі загальної ситуації на ринку. У великих мережах такі розцінки:
- Varus — 39,9 грн/кг;
- Сільпо — 35 грн/кг;
- Фора — 37,9 грн/кг;
- АТБ — 33,9 грн/кг.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у вересні 2024 року громадяни зможуть купувати українські товари та отримувати компенсації. Відомо, в яких супермаркетах діятиме програма національного кешбеку.
Також повідомлося, що у Всеукраїнській аграрній раді (ВАР) прогнозують підвищення цін на низку продуктів харчування. Головною причиною називають високі витрати на енергію
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