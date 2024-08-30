Цены на дыни резко взлетели — как изменилась ситуация на рынке к концу лета 2024 года

В Украине взлетели цены на дыни — сколько стоят в конце лета
В конце лета на украинском рынке начали набирать обороты цены на дыни. Популярная летняя ягода только за последнюю неделю прибавила в стоимости почти 50%.
Об этом говорится на портале EastFruit.
Сколько стоит дыня в конце августа
По словам аналитиков, к концу лета фермеры продают дыни на 44% дороже, чем на прошлой неделе. Сейчас стоит в опте 15-25 грн/кг. В то же время, в магазинах цены тоже взлетели до 53 грн/кг.
Согласно информации экспертов, такое изменение в стоимости бахчевой культуры продиктовано жаркой и засушливой погодой, что сократило урожай и предложение на внутреннем рынке.
Возвращение жары негативно сказалось во многих регионах Украины на качестве и количестве выращенной продукции, что всколыхнуло рынок.
Поэтому фиксируют уменьшение объемов продукции, пригодной для продажи, в местных хозяйствах. Фермеры повышают цены для компенсации потери от сокращенного урожая.
Также сезон украинской дыни подходит к концу, что тоже традиционно сказывается на ценах.
Сколько стоит дыня в супермаркетах
В конце августа в украинских супермаркетах стоимость дыни колеблется в пределах 39-43 грн/кг с учетом подорожания на фоне общей ситуации на рынке. В больших сетях следующие расценки:
- Varus — 39,9 грн/кг;
- Сельпо — 35 грн/кг;
- Фора — 37,9 грн/кг;
- АТБ — 33,9 грн/кг.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в сентябре 2024 года граждане смогут покупать украинские товары и получать компенсацию. Известно, в каких супермаркетах будет действовать программа национального кэшбека.
Также сообщили, что во Всеукраинском аграрном совете (ВАР) прогнозируют повышение цен на ряд продуктов питания. Главной причиной называют высокие затраты на энергию
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