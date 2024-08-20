Ціни в Україні зростуть восени — аграрії назвали ключові фактори

В Україні прогнозують зростання цін восени — що вже подорожчало
У Всеукраїнській аграрній раді (ВАР) прогнозують підвищення цін на низку продуктів харчування. Головною причиною називають високі витрати на енергію.
Про це повідомив очільник ВАР Денис Марчук.
Що чекає на продукти харчування
За його словами, українські виробники мусять підвищувати вартість агропродукції, тому невдовзі у супермаркетах та ринках ціни можуть знову зрости.
Марчук зауважив, що відключення електрики дуже негативно впливають на собівартість продукції. Так, енергія, що виробляється генераторами, обходиться у 30 грн/кВт-год.
"Блекаути повертаються, і виробники будуть використовувати генератори, що значно підвищує їхні витрати. Енергія, яку виробляють генератори, коштує до 30 гривень за кіловат, тому підвищення цін на продукцію є неминучим", — пояснив він.
Посадовець наголосив, що з-поміж інших факторів, що впливають на подорожчання продуктів:
- фактор війни;
- загальна інфляція;
- дефіцит робочої сили;
- підвищення акцизів на пальне.
Як змінились ціни на продукти
За даними Державної служби статистики, з липня-2023 по липень-2024 вартість продуктів зросла на 0,9%, суттєво — на масло (на 16,1%). Проте є товари, які подешевшали — ціна на яйця впала на 25,6%.
Підвищились ціни:
- на хліб — на 10%;
- молоко — на 8,3%;
- сир та творог — на 7,8%;
- рибу та продукти з риби — майже 6%;
- хліб та хлібопродукти — на 3%;
- макаронні вироби — на 1,8%.
Впали ціни на деякі продукти:
- овочі — 19,3%;
- олію соняшникову — 7,6%;
- цукор — 1,9%;
- м'ясо та м'ясопродукти — 0,7%.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні спостерігається стійка тенденція до зниження у вартості цукру у 2024 році. Через певні особливості під час війни солодкий продукт обіцяє стати ще дешевшим.
Також ми писали, що в Україні змінилися ціни на окремі фрукти та овочі. Зокрема, подорожчали картопля та морква, тоді як ціни на кавуни та дині знизилися.
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