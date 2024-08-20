Ціни в Україні зростуть восени — аграрії назвали ключові фактори

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Всеукраїнській аграрній раді (ВАР) прогнозують підвищення цін на низку продуктів харчування. Головною причиною називають високі витрати на енергію.

Про це повідомив очільник ВАР Денис Марчук.

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За його словами, українські виробники мусять підвищувати вартість агропродукції, тому невдовзі у супермаркетах та ринках ціни можуть знову зрости.

Марчук зауважив, що відключення електрики дуже негативно впливають на собівартість продукції. Так, енергія, що виробляється генераторами, обходиться у 30 грн/кВт-год.

"Блекаути повертаються, і виробники будуть використовувати генератори, що значно підвищує їхні витрати. Енергія, яку виробляють генератори, коштує до 30 гривень за кіловат, тому підвищення цін на продукцію є неминучим", — пояснив він.

Посадовець наголосив, що з-поміж інших факторів, що впливають на подорожчання продуктів:

фактор війни;

загальна інфляція;

дефіцит робочої сили;

підвищення акцизів на пальне.

Як змінились ціни на продукти

За даними Державної служби статистики, з липня-2023 по липень-2024 вартість продуктів зросла на 0,9%, суттєво — на масло (на 16,1%). Проте є товари, які подешевшали — ціна на яйця впала на 25,6%.

Підвищились ціни:

на хліб — на 10%;

молоко — на 8,3%;

сир та творог — на 7,8%;

рибу та продукти з риби — майже 6%;

хліб та хлібопродукти — на 3%;

макаронні вироби — на 1,8%.

Впали ціни на деякі продукти:

овочі — 19,3%;

олію соняшникову — 7,6%;

цукор — 1,9%;

м'ясо та м'ясопродукти — 0,7%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні спостерігається стійка тенденція до зниження у вартості цукру у 2024 році. Через певні особливості під час війни солодкий продукт обіцяє стати ще дешевшим.

Також ми писали, що в Україні змінилися ціни на окремі фрукти та овочі. Зокрема, подорожчали картопля та морква, тоді як ціни на кавуни та дині знизилися.