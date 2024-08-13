Ціни в Україні — на ринку подорожчали популярні овочі

Овочевий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у серпні 2024 року фермери оновили ціни на овочі з так званого "борщового набору". Неочікувано в розпал сезону злетіли в ціні картопля, морква та помідори.

Про це повідомляють аналітики порталу EastFruit.

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Як змінилась пропозиція та ціни на овочі у серпні

Як зазначають експерти, що на українському агроринку зріс обсяг пропозиції низки овочів, зокрема, ріпчастої цибулі. Минулого тижня вона стала найбільш продаваною позицією в овочевому сегменті.

Також активізувалась пропозиція картоплі, моркви та огірків. А от кількість продавців помідорів скорочується другий тиждень поспіль.

Найбільш продавані продукти:

Графіка. Джерело: east-fruit

Виробники пропонують у гурті за вищими цінами такі овочі:

кабачок — 20-25 грн/кг (було тиждень тому 8-10 грн/кг);

помідор — 20-40 грн/кг (з 10-25 грн/кг);

картопля — 12-18 грн/кг (було 10-16 грн/кг);

морква — 12-16 грн/кг (з 10-14 грн/кг);

перець Білозірка — 30-35 грн/кг (з 20-25 грн/кг).

Що подешевшало на ринку:

огірки — 30-45 грн/кг (з 35-55 грн/кг);

солодкий перець — 25-50 грн/кг (з 45-50 грн/кг);

цибуля ріпчаста — 10-15 грн/кг (з 12-15 грн/кг);

капуста — 15-20 грн/кг (з 20-25 грн/кг);

кріп — 100-200 грн/кг (з 150-200 грн/кг);

петрушка — 100-200 грн/кг (з 150-200 грн/кг).

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році відбуватимуться такі валютні курсові коливання, що дадуть можливість контролювати інфляційні очікування та досягнути цілі з інфляції з прогнозованих 8,7% до 5%. Відомо, коли чекати зниження споживчих цін.

Також ми писали, що у серпні 2024 року українські магазини переписали цінники на м'ясну продукцію. Зокрема, подорожчали всі види свинини.