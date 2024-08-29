Кешбек за українські товари — у яких супермаркетах діятимуть компенсації

Покупці у магазині. Фото: novus.ua

В Україні у вересні 2024 року громадяни зможуть купувати українські товари та отримувати компенсації. Відомо, в яких супермаркетах діятиме програма національного кешбеку.

Про це повідомляє видання Forbes.

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Нюанси програми національного кешбеку

Днями уряд затвердив програму національного кешбеку, що дозволить покупцям отримувати щомісячні компенсації. Гроші будуть повертати на рахунок за купівлю товарів українського виробництва.

Для того, щоб стати учасником програми, українцям потрібно буде оформити віртуальну картку у застосунку чи фізичну — в банку.

За програмою, держава повертатиме громадянам за покупки українських товарів 10% їхньої вартості. Сума компенсації не зможе перевищувати 3 тис. гривень.

Джерело: Мінцифри

В яких магазинах надаватимуть компенсації

За словами виконавчої директорки Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталії Петровської, зараз проводять останні консультації продавців з Мінекономіки, рішення найбільші торгові мережі про введення кешбеку повідомлять окремо.

Відомо, що офіційно приєднаються до програми та її бета-тестування у вересні наступні торгові мережі:

"АТБ";

"Сільпо";

"Новус";

"Варус";

"Ашан".

Що ще варто знати

Нагадаємо, завдяки програмі "Національний кешбек" ВВП може зрости на 0,25 відсоткового пункту. Таке зростання передбачає Міністерство економіки України до кінця 2024 року.

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