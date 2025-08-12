В Україні запрацює супутниковий звʼязок Starlink у смартфонах — деталі

Смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні почалося тестування технології Starlink Direct to Cell, яка дозволяє надсилати SMS через супутник прямо зі смартфона без додаткового обладнання. Уже цієї осені Київстар планує запустити її по всій підконтрольній території.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Разом із CEO Київстар Олександром Комаровим протестували Starlink Direct to Cell. Ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS", — йдеться у дописі.

Федоров пояснив, що завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання — достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою. Українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. Головна умова для технології — пряма видимість неба.

Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell.

"Попри війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок для кожного українця — один із наших ключових пріоритетів", — підкреслив очільник Мінцифри.

Зараз технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені.

Скільки коштуватиме послуга для українців

Очікується, що тестування послуги Starlink Direct to Cell відбуватиметься у шести областях:

Житомирській;

Вінницькій;

Волинській;

Хмельницькій;

Рівненській;

Тернопільській.

Згодом сервіс запрацює для усіх абонентів Київстар.

"У тестовому режимі послуга буде без додаткової оплати для абонентів Київстар. Надалі можливий перегляд тарифної політики", — розповіли у компанії "Київстар".

При цьому жителям територій, які перебувають в тимчасовій окупації, послугу не надаватимуть.

