Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Київстар дозволяє міняти тарифи — як це зробити українцям

Київстар дозволяє міняти тарифи — як це зробити українцям

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 18:05
Тарифи Київстара — як замовити інший план у серпні 2025 року
Дівчина тримає в руках телефон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Коли ми купуємо SIM-карту для свого смартфона, нам обов'язково потрібно обрати тарифний план, за яким оплачуватимуться дзвінки, інтернет послуги, надсилання SMS-повідомлень і так далі. Проте з часом деякі послуги стають для нас неактуальними й постає питання про зміну тарифного плану. Таку можливість мають, наприклад, абоненти мобільного оператора Київстар.

Редакція Новини.LIVЕ розповідає про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Як абонентам Київстар змінити тариф

Перехід на інший тариф, як зазначається на сайті мобільного оператора, відбувається після дзвінка на один із цих номерів: 

  • 477;
  • 477*1;
  • 466.

Також поміняти тариф можна на сайті мобільного оператора, у розділі Тарифи. Аналогічна послуга є й у додатку Мій Київстар, у розділі Усі тарифи.

До всього абоненти Київстару можуть перевірити, за що саме платять своєму мобільному оператору. Відповідну інформацію нададуть, якщо скористатися одним із способів: 

  • набрати на смартфоні комбінацію цифр та символів *100*01*2#;
  • авторизуватися на сайті компанії та відкрити розділ Тарифи;
  • зайти у додаток "Мій Київстар".

Аналогічну послугу нададуть, якщо набрати короткий номер 466*66.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, українці, які ставатимуть абонентами Vodafone зі збереженням свого номера від попереднього оператора, підключатимуть послуги за нижчими цінами. Знижена ціна діятиме рік, тож люди зможуть щомісяця заощаджувати майже 150 гривень. 

Раніше стало відомо, що Київстар запустив нову послугу — SIM для роутера. Відомо, скільки коштує підключення. Дізнавайтесь також, де в Україні вперше тестують технологію 5G.

тарифи Київстар дзвінки мобільні оператори мобільний телефон
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації