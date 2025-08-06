Тарифи Київстара — як замовити інший план у серпні 2025 року

Дівчина тримає в руках телефон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Коли ми купуємо SIM-карту для свого смартфона, нам обов'язково потрібно обрати тарифний план, за яким оплачуватимуться дзвінки, інтернет послуги, надсилання SMS-повідомлень і так далі. Проте з часом деякі послуги стають для нас неактуальними й постає питання про зміну тарифного плану. Таку можливість мають, наприклад, абоненти мобільного оператора Київстар.

Редакція Новини.LIVЕ розповідає про це детальніше.

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Як абонентам Київстар змінити тариф

Перехід на інший тариф, як зазначається на сайті мобільного оператора, відбувається після дзвінка на один із цих номерів:

477;

477*1;

466.

Також поміняти тариф можна на сайті мобільного оператора, у розділі Тарифи. Аналогічна послуга є й у додатку Мій Київстар, у розділі Усі тарифи.

До всього абоненти Київстару можуть перевірити, за що саме платять своєму мобільному оператору. Відповідну інформацію нададуть, якщо скористатися одним із способів:

набрати на смартфоні комбінацію цифр та символів *100*01*2#;

авторизуватися на сайті компанії та відкрити розділ Тарифи;

зайти у додаток "Мій Київстар".

Аналогічну послугу нададуть, якщо набрати короткий номер 466*66.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які ставатимуть абонентами Vodafone зі збереженням свого номера від попереднього оператора, підключатимуть послуги за нижчими цінами. Знижена ціна діятиме рік, тож люди зможуть щомісяця заощаджувати майже 150 гривень.

Раніше стало відомо, що Київстар запустив нову послугу — SIM для роутера. Відомо, скільки коштує підключення. Дізнавайтесь також, де в Україні вперше тестують технологію 5G.