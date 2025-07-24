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Головна Фінанси Starlink від Київстар — скільки коштуватиме послуга для українців

Starlink від Київстар — скільки коштуватиме послуга для українців

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 16:34
Starlink в Україні — скільки коштуватиме нова послуга від Київстару
Дівчина тримає смартфон у руці. Фото: Unsplash

Мобільний інтернет від Starlink, який українцям планує надавати оператор Київстар, на початковому етапі працюватиме для користувачів без додаткової оплати. Послугу тестуватимуть у шести областях країни. 

Про це повідомило онлай-видання Telegraf.

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Коли запрацює мобільний зв'язок через Starlink і скільки це коштуватиме

За інформацією ЗМІ, у четвертому кварталі 2025 для абонентів має запрацювати послуга Starlink Direct to Cell, з функцією обміну текстовими повідомленнями. Голосовий зв'язок та передача даних почнуть функціонувати у міру виведення нових супутників на орбіту.

"У тестовому режимі послуга буде без додаткової оплати для абонентів Київстар. Надалі можливий перегляд тарифної політики", — розповіли журналістам у компанії. 

Очікується, що тестування послуги Starlink Direct to Cell відбуватиметься у шести регіонах: 

  • у Житомирській області;
  • у Вінницькій області;
  • у Волинській області;
  • у Хмельницькій області;
  • у Рівненській області;
  • у Тернопільській області.

Згодом сервіс запрацює для усіх абонентів Київстар.

"Технологія Direct to Cell забезпечить зв'язок на всій території, яка підконтрольна уряду України та де є покриття супутникового сигналу", — зазначається у статті.

При цьому жителям територій, які перебувають в тимчасовій окупації, послугу не надаватимуть.

Про що ще варто знати

Україна стане першою державою Європи, яка запустить мобільний інтернет від Starlink. Випробовування розпочалися наприкінці 2024 року, а 30 грудня Київстар і Starlink підписали угоду щодо впровадження супутникового зв'язку Direct to Cell. Це означає, що смартфони українських абонентів підключатимуться до супутників, які транслюють сигнали з космосу. Таким чином в українців буде стабільний зв'язок незалежно від місця перебування. 

Раніше повідомлялося, що у lifecell подорожчають дзвінки на міські номери та інші мережі по Україні. Відомо, скільки тепер коштуватимуть. Також ми розповідали про бюджетні тарифні плани від Vodafone.  

інтернет Київстар Starlink мобільний інтернет мобільний телефон
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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