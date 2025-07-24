Starlink в Україні — скільки коштуватиме нова послуга від Київстару

Starlink від Київстар — скільки коштуватиме послуга для українців
Мобільний інтернет від Starlink, який українцям планує надавати оператор Київстар, на початковому етапі працюватиме для користувачів без додаткової оплати. Послугу тестуватимуть у шести областях країни.
Про це повідомило онлай-видання Telegraf.
Коли запрацює мобільний зв'язок через Starlink і скільки це коштуватиме
За інформацією ЗМІ, у четвертому кварталі 2025 для абонентів має запрацювати послуга Starlink Direct to Cell, з функцією обміну текстовими повідомленнями. Голосовий зв'язок та передача даних почнуть функціонувати у міру виведення нових супутників на орбіту.
"У тестовому режимі послуга буде без додаткової оплати для абонентів Київстар. Надалі можливий перегляд тарифної політики", — розповіли журналістам у компанії.
Очікується, що тестування послуги Starlink Direct to Cell відбуватиметься у шести регіонах:
- у Житомирській області;
- у Вінницькій області;
- у Волинській області;
- у Хмельницькій області;
- у Рівненській області;
- у Тернопільській області.
Згодом сервіс запрацює для усіх абонентів Київстар.
"Технологія Direct to Cell забезпечить зв'язок на всій території, яка підконтрольна уряду України та де є покриття супутникового сигналу", — зазначається у статті.
При цьому жителям територій, які перебувають в тимчасовій окупації, послугу не надаватимуть.
Про що ще варто знати
Україна стане першою державою Європи, яка запустить мобільний інтернет від Starlink. Випробовування розпочалися наприкінці 2024 року, а 30 грудня Київстар і Starlink підписали угоду щодо впровадження супутникового зв'язку Direct to Cell. Це означає, що смартфони українських абонентів підключатимуться до супутників, які транслюють сигнали з космосу. Таким чином в українців буде стабільний зв'язок незалежно від місця перебування.
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