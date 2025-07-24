Starlink в Україні — скільки коштуватиме нова послуга від Київстару

Дівчина тримає смартфон у руці. Фото: Unsplash

Мобільний інтернет від Starlink, який українцям планує надавати оператор Київстар, на початковому етапі працюватиме для користувачів без додаткової оплати. Послугу тестуватимуть у шести областях країни.

Про це повідомило онлай-видання Telegraf.

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За інформацією ЗМІ, у четвертому кварталі 2025 для абонентів має запрацювати послуга Starlink Direct to Cell, з функцією обміну текстовими повідомленнями. Голосовий зв'язок та передача даних почнуть функціонувати у міру виведення нових супутників на орбіту.

"У тестовому режимі послуга буде без додаткової оплати для абонентів Київстар. Надалі можливий перегляд тарифної політики", — розповіли журналістам у компанії.

Очікується, що тестування послуги Starlink Direct to Cell відбуватиметься у шести регіонах:

у Житомирській області;

у Вінницькій області;

у Волинській області;

у Хмельницькій області;

у Рівненській області;

у Тернопільській області.

Згодом сервіс запрацює для усіх абонентів Київстар.

"Технологія Direct to Cell забезпечить зв'язок на всій території, яка підконтрольна уряду України та де є покриття супутникового сигналу", — зазначається у статті.

При цьому жителям територій, які перебувають в тимчасовій окупації, послугу не надаватимуть.

Про що ще варто знати

Україна стане першою державою Європи, яка запустить мобільний інтернет від Starlink. Випробовування розпочалися наприкінці 2024 року, а 30 грудня Київстар і Starlink підписали угоду щодо впровадження супутникового зв'язку Direct to Cell. Це означає, що смартфони українських абонентів підключатимуться до супутників, які транслюють сигнали з космосу. Таким чином в українців буде стабільний зв'язок незалежно від місця перебування.

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