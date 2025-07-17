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Головна Фінанси На яку суму можна поповнити рахунок Київстар, lifecell і Vodafone

На яку суму можна поповнити рахунок Київстар, lifecell і Vodafone

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 16:45
Мобільні рахунки — скільки грошей можна витрачати на поповнення у 2025 році
Дівчина з телефоном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Щоб на повну користуватися смартфоном, потрібно завжди вчасно поповнювати свої мобільні рахунки. Однак не усі абоненти Київстар, lifecell та Vodafone знають, скільки грошей можна витрачати на поповнення. 

Редакція Новини.LIVE поспілкувалася з мобільними операторами та дізналася, на яку суму можна поповнювати рахунки.

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Що треба знати про поповнення рахунку lifecell

lifecell — єдиний мобільний оператор в Україні, у якого відсутній загальний ліміт щодо суми, яку можна внести на мобільних рахунок. При цьому, оператор встановив обмеження на поповнення рахунку через певний канал. Наприклад, на порталі oplata.lifecell.ua є такі ліміти:

  • максимальна сума для одної транзакції — 2,5 тис. гривень;
  • максимальна сума переказів з однієї картки за день — 75 тис. гривень;
  • максимальна сума всіх переказів по одній карті за місяць — 150 тис. гривень;
  • максимальна кількість переказів з однієї картки за день — 10 транзакцій;
  • максимальна кількість переказів по одній картці в місяць — 25 транзакцій.


Що пропонує Київстар 

Компанія дозволяє абонентам вносити на свої рахунки не більше 8 тис. гривень. 

"Відповідно, максимальна сума платежу не може її перевищувати", — підкреслили у Київстарі. 

Які умови у Vodafone  

На сайті компанії або через додаток MY Vodafone на день можна здійснювати по три транзакції. Для абонентів на передплаті максимальна сума поповнення рахунку становить 14 999 гривень.

Раніше ми розповідали про нову послугу від Київстару, яка коштуватиме 70 гривень. Цю суму мобільний оператор стягуватиме додатково до вартості тарифу. 

Також нагадаємо, що Київстар, Vodafone та lifecell створили тарифні плани, які підійдуть клієнтам із різними доходами. Наприклад, найдешевший тарифний план для контрактних абонентів у Vodafone коштує 240 грн/міс.

гроші Київстар Vodafone lifecell мобільні оператори
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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