В Украине заработает спутниковая связь Starlink в смартфонах — детали

Смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине началось тестирование технологии Starlink Direct to Cell, которая позволяет отправлять SMS через спутник прямо со смартфона без дополнительного оборудования. Уже этой осенью Киевстар планирует запустить ее по всей подконтрольной территории.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Реклама

Читайте также:

"Вместе с CEO Киевстар Александром Комаровым протестировали Starlink Direct to Cell. Эта технология позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS ", — говорится в сообщении.

Федоров пояснил, что благодаря спутниковой технологии пользователям не нужно покупать дорогостоящее оборудование — достаточно 4G-смартфона с SIM- или ESIM-картой. Украинцы смогут оставаться на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточиваний. Главное условие для технологии — прямая видимость неба.

Украина среди первых стран в мире вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией, которые запускают технологию Direct to Cell.

"Несмотря на войну, мы продолжаем развивать инновационные решения, ведь надежная связь для каждого украинца — один из наших ключевых приоритетов", — подчеркнул глава Минцифры.

Сейчас технология проходит этап бета-тестирования, а официальный запуск запланирован уже этой осенью.

Сколько будет стоить услуга для украинцев

Ожидается, что тестирование услуги Starlink Direct to Cell будет происходить в шести областях:

Житомирской;

Винницкой;

Волынской;

Хмельницкой;

Ровенской;

Тернопольской.

Впоследствии сервис заработает для всех абонентов Киевстар.

"В тестовом режиме услуга будет без дополнительной оплаты для абонентов Киевстар. В дальнейшем возможен пересмотр тарифной политики", — рассказали в компании "Киевстар".

При этом жителям территорий, которые находятся во временной оккупации, услугу предоставлять не будут.

Ранее мы писали, как абонентам Киевстар перейти на другой тариф.

Также узнавайте, на какую сумму можно пополнить счет Киевстар, lifecell и Vodafone.