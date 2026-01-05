Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В Україні затримуються нарахування соцвиплат — що кажуть у ПФУ

В Україні затримуються нарахування соцвиплат — що кажуть у ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 12:15
Виплати у 2026 році — у ПФУ попередили про затримки в нарахуванні коштів
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні деяким громадянам по кілька місяців затримують призначення та нарахування виплат для дітей та малозабезпечених. У Пенсійному фонді України (ПФУ) дали пояснення щодо несвоєчасного нарахування коштів.

Про це пишуть Новини.LIVE із посиланням на повідомлення на сторінці ПФУ у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Затримки у нарахуванні соцвиплат у 2026 році

У соцмережі громадяни звертаються до представників Пенсійного фонду за роз'ясненням, коли чекати на надходження перепризначених виплат. Зокрема, дехто пише, що ПФУ затримує по кілька місяців післяпологові виплати, а також допомогу для багатодітних.

"Ось ви мені на сьогоднішній день повинні вже... Післяпологові 15480, + 4200 багатодітних + 2900 м.з + з січня місяця 7000 грн. До року дитини. Як ви думаєте їх віддавати? Дайте відповідь, будь ласка", — йдеться в одному з повідомлень.

Також дехто зауважує, що ПФУ не нарахував базових виплат на дітей з липня 2025 року та немає призначення допомоги для малозабезпечених.

"Чому досі нема базової виплати на дитину? Ще з липня! Постійно залишаю звернення, присилають, що виплатять, коли усунуть технічні причини!", — зазначається у дописі.

Що кажуть у Пенсійному фонді

У липні 2025 року ПФУ отримав додаткові повноваження у питанні призначення та нарахування соціальних виплат, що раніше робили органи соцзахисту населення. Відтоді почали виникати затримки.

За інформацією фонду, призначені поточні суми допомоги малозабезпеченим сім'ям та при народженні дитини виплачуються, однак для декого можливі затримки. 

"Стосовно виплати післяпологових ми докладаємо зусиль, щоб якомога швидше вирішити це питання. Заява на призначення допомоги багатодітним сім'ям від 08.12.25 перебуває на розгляді", — йдеться в одній з відповідей представників ПФУ.

Також у Пенсійному фонді пояснили тим, хто подав заявки на призначення державної соціальної допомоги для малозабезпечених сімей, що вони перебувають в опрацюванні. Зокрема, щодо базових виплат на дітей, на які запити були подані ще в липні, у фонді радять почекати ще якийсь час.

"Необхідно зачекати. Приносимо вибачення за незручності", — йдеться у відповіді.

виплати на дітей ПФУ
Повідомлення у соцмережі Fb. Джерело: ПФУ
виплати на дітей ПФУ
Коментарі у соцмережі Fb. Джерело: ПФУ
виплати на дітей ПФУ
Повідомлення у соцмережі Fb. Джерело: ПФУ

Раніше розповідали, що цьогоріч жінкам почнуть виплачувати підвищену разову фіндопомогу за народження першої та кожної наступної дитини. Тепер породіллям гарантовано надаватимуть 50 тис. грн.  

Ще повідомляли, що UNHCR Ukraine відкрило реєстрацію на надання фіндопомоги для однієї з громад. Звернутися за виплатами можуть лише вразливі категорії громадян, зокрема, самотні батьки з дітьми.

виплати ПФУ гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації