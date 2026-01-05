Виплати у 2026 році — у ПФУ попередили про затримки в нарахуванні коштів

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні деяким громадянам по кілька місяців затримують призначення та нарахування виплат для дітей та малозабезпечених. У Пенсійному фонді України (ПФУ) дали пояснення щодо несвоєчасного нарахування коштів.

Про це пишуть Новини.LIVE із посиланням на повідомлення на сторінці ПФУ у соцмережі Facebook.

Затримки у нарахуванні соцвиплат у 2026 році

У соцмережі громадяни звертаються до представників Пенсійного фонду за роз'ясненням, коли чекати на надходження перепризначених виплат. Зокрема, дехто пише, що ПФУ затримує по кілька місяців післяпологові виплати, а також допомогу для багатодітних.

"Ось ви мені на сьогоднішній день повинні вже... Післяпологові 15480, + 4200 багатодітних + 2900 м.з + з січня місяця 7000 грн. До року дитини. Як ви думаєте їх віддавати? Дайте відповідь, будь ласка", — йдеться в одному з повідомлень.

Також дехто зауважує, що ПФУ не нарахував базових виплат на дітей з липня 2025 року та немає призначення допомоги для малозабезпечених.

"Чому досі нема базової виплати на дитину? Ще з липня! Постійно залишаю звернення, присилають, що виплатять, коли усунуть технічні причини!", — зазначається у дописі.

Що кажуть у Пенсійному фонді

У липні 2025 року ПФУ отримав додаткові повноваження у питанні призначення та нарахування соціальних виплат, що раніше робили органи соцзахисту населення. Відтоді почали виникати затримки.

За інформацією фонду, призначені поточні суми допомоги малозабезпеченим сім'ям та при народженні дитини виплачуються, однак для декого можливі затримки.

"Стосовно виплати післяпологових ми докладаємо зусиль, щоб якомога швидше вирішити це питання. Заява на призначення допомоги багатодітним сім'ям від 08.12.25 перебуває на розгляді", — йдеться в одній з відповідей представників ПФУ.

Також у Пенсійному фонді пояснили тим, хто подав заявки на призначення державної соціальної допомоги для малозабезпечених сімей, що вони перебувають в опрацюванні. Зокрема, щодо базових виплат на дітей, на які запити були подані ще в липні, у фонді радять почекати ще якийсь час.

"Необхідно зачекати. Приносимо вибачення за незручності", — йдеться у відповіді.

Раніше розповідали, що цьогоріч жінкам почнуть виплачувати підвищену разову фіндопомогу за народження першої та кожної наступної дитини. Тепер породіллям гарантовано надаватимуть 50 тис. грн.

Ще повідомляли, що UNHCR Ukraine відкрило реєстрацію на надання фіндопомоги для однієї з громад. Звернутися за виплатами можуть лише вразливі категорії громадян, зокрема, самотні батьки з дітьми.