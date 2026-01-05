Выплаты в 2026 году — в ПФУ предупредили о задержках в начислении средств

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторым гражданам по несколько месяцев задерживают назначение и начисление выплат для детей и малообеспеченных. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) дали объяснения относительно несвоевременного начисления средств.

Задержки в начислении соцвыплат в 2026 году

В соцсети граждане обращаются к представителям Пенсионного фонда за разъяснением, когда ждать поступления переназначенных выплат. В частности, некоторые пишут, что ПФУ задерживает по несколько месяцев послеродовые выплаты, а также помощь для многодетных.

"Вот вы мне на сегодняшний день должны уже... Послеродовые 15480, + 4200 многодетных + 2900 м.о. + с января месяца 7000 грн. До года ребенка. Как вы думаете их отдавать? Ответьте, пожалуйста", — говорится в одном из сообщений.

Также некоторые отмечают, что ПФУ не начислил базовых выплат на детей с июля 2025 года и нет назначения помощи для малообеспеченных.

"Почему до сих пор нет базовой выплаты на ребенка? Еще с июля! Постоянно оставляю обращения, присылают, что выплатят, когда устранят технические причины!", — отмечается в обращении.

Что говорят в Пенсионном фонде

В июле 2025 года ПФУ получил дополнительные полномочия в вопросе назначения и начисления социальных выплат, что ранее делали органы соцзащиты населения. С тех пор начали возникать задержки.

По информации фонда, назначенные текущие суммы помощи малообеспеченным семьям и при рождении ребенка выплачиваются, однако для некоторых возможны задержки.

"Относительно выплаты послеродовых — мы прилагаем усилия, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос. Заявление на назначение помощи многодетным семьям от 08.12.25 находится на рассмотрении", — говорится в одном из ответов представителей ПФУ.

Также в Пенсионном фонде объяснили тем, кто подал заявки на назначение государственной социальной помощи для малообеспеченных семей, что они находятся в обработке. В частности, относительно базовых выплат на детей, на которые запросы были поданы еще в июле, в фонде советуют подождать еще некоторое время.

"Необходимо подождать. Приносим извинения за неудобства", — говорится в ответе.

