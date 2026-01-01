Виплати на дітей по-новому з 1 січня — кому передбачена допомога до 50 тис. грн

Жінка з дитиною на руках. Фото: Freepik

З січня 2026 року в Україні запрацювали законодавчі зміни, покликані посилити державну підтримку батьків з дітьми та забезпечення умов для можливості поєднання батьківства з роботою. Йдеться про запуск нової системи грошових виплат і соцпрограм.

Питання надання різноманітних виплат на дітей прописане в законі №4681-ІХ, ухваленому наприкінці минулого року.

Нові та розширені види допомоги на дітей у 2026 році

Згідно з нормами закону" Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю", передбачена дія низка програм з гарантуванням виплат на дітей залежно від обставин:

Виплати для вагітних жінок та породіль

Допомогу будуть виплачувати упродовж 70 днів до пологів та 56 днів після (70 днів у разі ускладнених пологів чи появи двійні-трійні). Жінкам, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС — упродовж 180 днів відпустки (90 днів до дати пологів та 90 днів — після). Розміри будуть наступні:

непрацюючим жінкам — 7 тис. грн щомісяця;

офіційно працюючим — у розмірі 100% середньомісячного доходу за останній рік роботи щомісяця;

Також військовим, поліцейським та іншим спецкатегоріям передбачено 100% середньомісячного грошового забезпечення щомісяця.

Разова фіндопомога за народження дітей

Жінки почнуть отримувати підвищену разову фінансову допомогу при народженні першої та кожної наступної дитини. Якщо раніше надавали одразу близько 10 тис. грн, то з нового року породіллі гарантовано матимуть право на допомогу у розмірі 50 тис. грн.

"Пакунок малюка"

Допомогу за програмою "Пакунок малюка" громадяни зможуть отримати як у натуральній формі, що передбачатиме надання першочергових речей для немовляти, або в грошовій формі як компенсацію вартості позицій з відповідного переліку. Вибір має право зробити один із батьків. Таку допомогу можна отримати з 36 тижня вагітності або не пізніше трьох місяців після появи дитини.

Допомога на догляд до одного року

Очікується надання з нового року щомісячної допомоги на догляд за дитиною до досягнення нею одного року у розмірі 7 тис. грн. Виплати будуть нараховувати після завершення відпустки через вагітність та пологи. У разі наявності у дитини інвалідності — допомогу виплачуватимуть щомісяця у підвищеному розмірі — 10,5 тис. грн.

Фіндопомога "єЯсла"

На щомісячну допомогу для догляду за дитиною віком один-три роки "єЯсла" зможуть розраховувати батьки чи законні представники у разі працевлаштування на повний робочий час. Розмір такої виплати становитиме 8 тис. грн, а в разі наявності у дитини інвалідності — у сумі 12 тис. грн.

Допомога "єСадок"

Допомога "єСадок" буде передбачена для дітей віком від трьох до шести років, починаючи з 2028 року, у розмірі 8 тис. грн. За наявності інвалідності у дитини — у сумі 12 тис. грн щомісяця (до семи-восьми років). Таку допомогу надаватимуть, якщо для дитини не надали місце в комунальному дитсадку, не забезпечено дошкільну освіту за принципом "гроші йдуть за дитиною".

"Пакунок школяра"

Надалі діятиме одноразова грошова допомога для учнів перших класів під назвою "Пакунок школяра". Розмір допомоги не зміниться і становитиме 5 тис. грн на одну дитину.

Як отримати допомогу на дітей

Відповідно до статті 12-5 закону №4681, механізм, умови виплати та підстави припинення фінансової допомоги за дітьми до досягнення ними певного віку має уточнити Кабінет міністрів.

Зокрема, порядок та роз'яснення має згодом оприлюднити Пенсійний фонд, який займатиметься відповідним питанням. Ті, хто підпадає під умови, можуть звернутися до фонду із повним пакетом документів для детальної консультації.

