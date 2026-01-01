Виплати від UNHCR Ukraine — хто з українців зможе оформити 10,8 тис. грн у січні

UNHCR виплатить українцям по 10,8 тис. грн у січні — деталі
У січні 2026 року UNHCR Ukraine, що є українським представництвом Агенції ООН у справах біженців, відновить реєстрацію на програму фінансової допомоги у розмірі 10,8 тис. грн на кожного члена родини. Зокрема, долучитися до неї зможуть жителі Одеси.
Про це йдеться в анонсі пресцентру організації у Telegram-каналі.
Детальніше про допомогу від UNHCR Ukraine
За інформацією організації, представництво Агенції ООН у справах біженців планує знову запрацювати в Одесі з 5 січня 2026 року. В рамках програми кошти зможуть отримати дві великі групи громадян:
- переселенці з офіційним статусом (якщо термін довідки не перевищує шість місяців) за умови відсутності аналогічної допомоги від благодійників за попередні три місяці;
- біженці, які повернулись додому після виїзду через війну (якщо є документ, що засвідчуватиме факт виїзду) за відсутності подібних виплат за три попередні місяці.
Також важливим буде наявність одного з таких критеріїв вразливості:
- Самотні батьки мають на утриманні дітей до 18 років чи осіб від 55 років;
- Родини, які очолюють громадяни, вік яких перевищує 55 років;
- Домогосподарства, куди входять самотні громадяни старшого віку, чи які утримують неповнолітніх дітей;
- Родини, де є громадяни з діагностованою інвалідністю/хронічними захворюваннями.
Претенденти на виплати мають бути малозабезпеченими з розміром доходу на одну особу в родині не більш ніж 5,4 тис. грн.
Розмір виплат та як оформити
Згідно з умовами програми, заявникам виплатять по 3,6 тис. грн на кожну особу в родині тривалістю у три місяці. Тобто на одну людину передбачається надання 10,8 тис. грн. Організація перерахує всю суму допомоги на рахунок очільника домогосподарства.
З 5 січня подати заявку на виплати грошової допомоги в м. Одеса можна буде за попередньою реєстрацією, про відкриття якої оголосять окремо. Для цього необхідно буде заповнити спеціальну анкету.
Раніше ми писали, що ГО "Fight For Right" реалізує програму допомоги для внутрішніх переселенців, у яких є група інвалідності. В її рамках можна отримати понад 4 тис. грн допомоги.
Ще повідомляли, що БО "Caritas-Spes Kharkiv" надає кошти родинам, які постраждали від російських обстрілів. На кожного в домогосподарстві нададуть по 10,8 тис. грн.
