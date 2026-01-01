Відео
Головна Фінанси UNHCR виплатить українцям по 10,8 тис. грн у січні — деталі

UNHCR виплатить українцям по 10,8 тис. грн у січні — деталі

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 11:00
Виплати від UNHCR Ukraine — хто з українців зможе оформити 10,8 тис. грн у січні
Гривневі купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE

У січні 2026 року UNHCR Ukraine, що є українським представництвом Агенції ООН у справах біженців, відновить реєстрацію на програму фінансової допомоги у розмірі 10,8 тис. грн на кожного члена родини. Зокрема, долучитися до неї зможуть жителі Одеси. 

Про це йдеться в анонсі пресцентру організації у Telegram-каналі.

Читайте також:

Детальніше про допомогу від UNHCR Ukraine

За інформацією організації, представництво Агенції ООН у справах біженців планує знову запрацювати в Одесі з 5 січня 2026 року. В рамках програми кошти зможуть отримати дві великі групи громадян:

  • переселенці з офіційним статусом (якщо термін довідки не перевищує шість місяців) за умови відсутності аналогічної допомоги від благодійників за попередні три місяці;
  • біженці, які повернулись додому після виїзду через війну (якщо є документ, що засвідчуватиме факт виїзду) за відсутності подібних виплат за три попередні місяці.

Також важливим буде наявність одного з таких критеріїв вразливості:

  1. Самотні батьки мають на утриманні дітей до 18 років чи осіб від 55 років;
  2. Родини, які очолюють громадяни, вік яких перевищує 55 років;
  3. Домогосподарства, куди входять самотні громадяни старшого віку, чи які утримують неповнолітніх дітей;
  4. Родини, де є громадяни з діагностованою інвалідністю/хронічними захворюваннями.

Претенденти на виплати мають бути малозабезпеченими з розміром доходу на одну особу в родині не більш ніж 5,4 тис. грн. 

Розмір виплат та як оформити

Згідно з умовами програми, заявникам виплатять по 3,6 тис. грн на кожну особу в родині тривалістю у три місяці. Тобто на одну людину передбачається надання 10,8 тис. грн. Організація перерахує всю суму допомоги на рахунок очільника домогосподарства.

З 5 січня подати заявку на виплати грошової допомоги в м. Одеса можна буде за попередньою реєстрацією, про відкриття якої оголосять окремо. Для цього необхідно буде заповнити спеціальну анкету.

Оголошення. Джерело: UNHCR


Раніше ми писали, що ГО "Fight For Right" реалізує програму допомоги для внутрішніх переселенців, у яких є група інвалідності. В її рамках можна отримати понад 4 тис. грн допомоги. 

Ще повідомляли, що БО "Caritas-Spes Kharkiv" надає кошти родинам, які постраждали від російських обстрілів. На кожного в домогосподарстві нададуть по 10,8 тис. грн.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
