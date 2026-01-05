Виплати від UNHCR Ukraine — хто зможе отримати допомогу у 10,8 тис. грн у січні

Люди похилого віку. Фото: Freepik

UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), відкрило реєстрацію на надання фінансової допомоги для жителів однієї з громад у Сумській області. Звернутися за коштами зможуть тільки вразливі групи громадян, зокрема люди похилого віку.

Про це передає пресслужба представництва у Telegram.

Хто зможе отримати допомогу від UNHCR Ukraine у січні

Як зазначається, оформити виплати від UNHCR Ukraine зможуть жителі Охтирської громади Сумської області. Згідно з правилами програми, кошти передбачені для двох груп населення:

внутрішніх переселенців (за наявності відповідного офіційного статусу, отриманого не більш ніж пів року тому, та відсутності подібної допомоги від благодійників за останні три місяці);

біженців, які після вимушеного виїзду повернулись додому (на основі документа про факт виїзду та відсутності аналогічних виплат за три місяці).

Водночас, необхідно буде мати дохід, що не перевищує 5,4 тис. грн на одну особу, та підпадати під один із критеріїв вразливості:

Самотні матір/батько, які мають утриманні дітей до 18 років/громадян старшого віку (від 55 років); Люди від 55 років, які самі очолюють домогосподарства; Самотні громадяни старшого віку (від 55 років), які утримують неповнолітніх дітей; Громадяни з діагностованою інвалідністю/хронічними захворюваннями.

Як подати заявку для отримання допомоги на Сумщині

Як зазначають організатори, зареєструватися на отримання виплат жителі м. Охтирка зможуть на 6 січня, зателефонувавши за номером (діє за графіком офісу пн-пт — 9:00-16:00): 063 182 68 38.

"До уваги мешканців Охтирської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Охтирка на 6 січня 2025 (вівторок). Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Заявникам нададуть по 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн на кожну особу в домогосподарстві тривалістю три місяці). Гроші перерахують на банківські рахунки.

