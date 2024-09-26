Зарплаты в Украине — выплаты прогнозируемо вырастут до 24,3 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине прогнозируют увеличение средней заработной платы до 24,3 тыс. гривен. По расчетам правительства, граждане начнут получать на 10,5% больше.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Когда вырастет зарплата в Украине

По оценкам Кабинета Министров, средняя зарплата в стране должна повыситься в 2025 году. Ожидается, что доход украинцев вырастет с нынешних 21,8 тыс. до 24,3 тыс. гривен. Таким образом, за год в среднем граждане получат на 10,5% больше.

По данным Кабмина, уровень инфляции будет составлять около 9,5%. То есть, на самом деле зарплаты вырастут не существенно, как говорят статические прогнозы. Реальный размер зарплат с учетом роста цен повысится всего на 1% в следующем году.

Причиной такого мизерного роста является решение чиновников не пересматривать минимальную зарплату в течение следующих трех лет из-за войны. Речь идет о заморозке на уровне 8 тыс. гривен.

Издание отмечает, что "минималка" уже в этом году не покрывает базовые потребности в пищевых продуктах и услугах. По расчетам размер фактического прожиточного минимума с учетом обязательных платежей из зарплаты составляет 8089 гривен. При этом в 2025 году может добавить еще как минимум на 1 тыс. гривен из-за инфляции.

Сравнение зарплат. Источник: Oboz

"В проекте бюджета на 2025-й предусмотрено, что минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. грн. Более того, в Бюджетной декларации указано, что минималка также не будет меняться в 2026-м и 2027-м. А это уже будет иметь более существенные последствия. Минимальная заработная плата перестанет гарантировать украинцам необходимый уровень дохода. Тот, кто работает на полную ставку, может находиться за чертой бедности", — добавило издание.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с начала 2024 года размер средней заработной платы повысился на 20%. В списке самых высокооплачиваемых гражданских профессий: программисты, маркетологи и финансисты.

Также мы писали, что в конце сентября на рынке труда ищут работников без опыта работы. Некоторые из них готовы платить новичкам около 35 тыс. гривен.