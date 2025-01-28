Поштовий банк запускають в Україні — що треба знати

Гроші у банківській касі. Фото: Мінфін

Понад 11 млн українців вже отримали тисячу гривень за державною програмою "Зимова єПідтримка". На основі досвіду реалізації відповідної програми, вдосконалять інфраструктуру, через яку українці отримують державну допомогу, у вигляді поштового банку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За словами очільника уряду, ініційована президентом Володимиром Зеленським програма продемонструвала високу ефективність. Відповідні заявки на виплати подали понад 12,6 млн людей. На основі досвіду реалізації відповідної програми, вдосконалюють інфраструктуру, через яку українці отримують державну допомогу.

Шмигаль зауважив, що уряд ухвалив рішення про передачу акції "Першого інвестиційного банку", що раніше були власністю російських олігархів, до Міністерства інфраструктури з подальшою передачею національному поштовому оператору "Укрпошта".

"Таким чином створюємо поштовий банк", — повідомив прем'єр-міністр.

Через поштовий банк буде доступне отримання:

грошової допомоги;

соціальних пільг;

замовлення товарів;

медикаментів.

"Крім того, цим рішенням держава заощадить до 5 млрд грн протягом наступних 3-4 років. Кошти спрямуємо на фінансування пріоритетних статей бюджету", — додав Шмигаль.

Варто зауважити, що влітку минулого року Україна в рамках четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF на вимогу МВФ зобов’язалася розробити проєкт закону про створення "поштового банку".

Також писали, що за новими правилами державної програми "Зимова єПідтримка" через відділення "Укрпошти" більше категорій українців зможуть отримати допомогу. Йдеться про 1 тис. гривень.

Раніше ми розповідали про основні причини затримки виплати "Зимової тисячі". Найбільш часто українці скаржаться на оформлення виплат на дітей, адже через розбіжність у даних у свідоцтві про народження та в реєстрі допомогу не виплачують.