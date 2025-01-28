Почтовый банк запускают в Украине — что нужно знать

Деньги в банковской кассе. Фото: Минфин

Более 11 млн украинцев уже получили тысячу гривен по государственной программе "Зимова єПідтримка". На основании опыта реализации соответствующей программы, усовершенствуют инфраструктуру, через которую украинцы получают государственную помощь, в виде почтового банка.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам главы правительства, инициированная президентом Владимиром Зеленским программа продемонстрировала высокую эффективность. Соответствующие заявки на выплаты подали более 12,6 млн человек. На основании опыта реализации соответствующей программы, совершенствуют инфраструктуру, через которую украинцы получают государственную помощь.

Шмыгаль отметил, что правительство приняло решение о передаче акции "Первого инвестиционного банка", которые ранее были собственностью российских олигархов, в Министерство инфраструктуры с последующей передачей национальному почтовому оператору "Укрпочта".

"Таким образом создаем почтовый банк", — сообщил премьер-министр.

Через почтовый банк будет доступно получение:

денежной помощи;

социальных льгот;

заказа товаров;

медикаментов.

"Кроме того, этим решением государство сэкономит до 5 млрд грн в течение следующих 3-4 лет. Средства направим на финансирование приоритетных статей бюджета", — добавил Шмыгаль.

Стоит заметить, что летом прошлого года Украина в рамках четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF по требованию МВФ обязалась разработать проект закона о создании "почтового банка".

Также писали, что по новым правилам государственной программы "Зимова єПідтримка" через отделения "Укрпочты" больше категорий украинцев смогут получить помощь. Речь идет об 1 тыс. гривен.

Ранее мы рассказывали об основных причинах задержки выплаты "Зимней тысячи". Наиболее часто украинцы жалуются на оформление выплат на детей, ведь из-за расхождения в данных в свидетельстве о рождении и в реестре помощь не выплачивают.