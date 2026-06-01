Податкова взялася за карткові перекази: коли можуть арештувати рахунки

Податкова може розглядати банківські перекази громадян як дохід і донараховувати відповідні податки — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Сума виходить чимала, інколи навіть сотні тисяч гривень. Найгірше, що можна зробити - це проігнорувати вимогу, адже гроші у вас все одно заберуть.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на адвоката Богдана Янків.

Звідки береться борг

Є два основні варіанти:

Ви самі задекларували податок, але не заплатили його вчасно.

Податкова після перевірки вирішила, що у вас був дохід (наприклад, P2P-перекази) і донарахувала податки.

У другому випадку податкова часто спирається на дані банків та інформацію, яку отримує від НБУ. Якщо пояснень немає — виписують податкове повідомлення-рішення.

Як тільки суму не сплачено вчасно, вона стає податковим боргом.

Що відбувається далі

Далі запускається механізм стягнення. І він може бути різним.

Спрощене стягнення без суду

Іноді податкова може списати гроші без суду. Але це працює не завжди.

Таке можливо, якщо:

ви самі подали декларацію;

вказали суму до сплати;

не заплатили протягом 90 днів.

У такому випадку податкова ухвалює рішення і запускає списання коштів через виконавчу службу.

При цьому до боргу додається ще приблизно 10% виконавчого збору.

Стягнення через суд

У більшості випадків, особливо з перевірками P2P, працює саме цей варіант.

Як це виглядає:

податкова звертається до суду;

отримує рішення про стягнення;

передає справу виконавчій службі;

кошти списують з рахунків або стягують іншим способом.

Без суду у таких ситуаціях зазвичай не обходиться, особливо якщо ви не ФОП.

Скільки часу є у боржника

Після отримання податкового повідомлення у вас є певний час на реакцію.

Зазвичай:

близько 30 днів після податкової вимоги — до початку примусового стягнення;

до 90 днів у випадку окремих процедур із задекларованими податками.

Це той період, коли ще можна щось змінити.

Що реально можна встигнути зробити

У цей час платник може:

оскаржити рішення податкової;

подати пояснення або документи;

домовитись про розстрочку;

частково сплатити борг;

підготуватись до суду.

