Налог на OLX: как изменится работа цифровых платформ в Украине

Человек держит банковскую карту в руках. Фото: Новини.LIVE

С цифровых платформ, на которых украинцы будут продавать товары или предоставлять услуги онлайн, будут взиматься налоги. Так называемый закон о "налоге на OLX" поддержала Верховная Рада Украины (ВРУ) 9 июня 2026 года. Он вступит в силу с января 2027 года.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на пост в соцсети Facebook министра финансов Сергея Марченко.

Что известно о «налоге на OLX»

Суть закона о налогообложении цифровых платформ предусматривает, что налог с доходов продавцов или поставщиков услуг будет взиматься автоматически. Именно OLX, Rozetka, Prom, Kabanchik или Uber будут отчитываться об оплате перед Государственной налоговой службой. Закон, как сообщил министр, введет следующие изменения:

налоговыми агентами будут считаться именно цифровые платформы. То есть не пользователи будут подавать декларации, а операторы цифровых площадок будут платить налоги;

налоговая нагрузка будет на уровне 10% НДФЛ, вместо 23%.

Планируется, что благодаря налогообложению доход государства ежегодно будет составлять 14 млрд гривен.

"В условиях войны все внутренние доходы государственного бюджета направляются на финансирование сектора безопасности и обороны", — говорится в сообщении министра финансов Марченко.

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Чиновник также добавил, что изменения помогут вывести из тени цифровую экономику, а на рынке воцарятся равные для всех правила.

Кому не нужно будет платить налог

Для пользователей, торгующих подержанными или личными вещами, государство устанавливает лимит. Речь идет о сумме до 2000 евро в год. На практике это означает, что разовые продажи личных вещей рядовых пользователей не будут облагаться налогом. К тому же деньги, полученные в ходе такой деятельности, не будут считаться коммерческими доходами.

Как сообщали Новини.LIVE, мелкие международные посылки не будут облагаться налогом в 2026 году. Изменения в налоговое законодательство продолжают рассматриваться. Окончательное решение будет за Верховной Радой.

Также Новини.LIVE писали, что за некоторые банковские переводы гражданам приходится платить налоги. Это касается переводов, которые могут считаться доходом. Если человек не может объяснить происхождение средств или игнорирует требования налоговой, можно получить многотысячные долги, которые взыщут через суд или исполнительную службу.