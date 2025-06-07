Податки за онлайн торгівлю у 2025 році — хто не буде сплачувати

Людина за комп'ютером. Фото: Unsplash

В Україні громадян, які торгують вживаними речами на маркетплейсах в інтернеті, хочуть змусити платити податок у розмірі 10% (де 5% — військовий збір). Кабмін ще наприкінці квітня 2025 року погодив відповідний законопроєкт, але документ ще має розглянути Верховна Рада України.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто з українців не платитиме податок, навіть якщо парламент погодить відповідне нововведення.

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Як пояснив координатор експертної групи Економічної експертної платформи Олег Гетьман, до змін варто готуватися кур’єрам служб доставки, водіям чи людям, які надають послуги через сервіси на зразок Kabanchik, Bolt, Uber, Uklon і подібні.

"Цей проєкт торкнеться лише дуже окремих торгових платформ, тих, де торгівля відбувається системно. Йдеться про Prom, Rozetka і платформи, схожі на них. Там, де серйозні компанії або серйозні фізичні особи торгують і наторговують мільйони гривень", — розповів він.

При цьому урядовий законопроєкт не зачіпає дошки оголошень, наприклад OLX. Втім, деякі фізособи все ж можуть потрапити під регулювання — якщо будуть великі продажі на мільйони гривень.

"Під дію такого регулювання можуть потрапити лише ті, хто користується OLX-доставкою, там, де сервіс бере свою комісію. Але ті, хто купує на платформі просто рекламне місце, а далі вказує свою картку чи рахунок свого ФОПа і так далі — вони взагалі не потрапляють під це регулювання", — підкреслив Олег Гетьман.

До того ж деякі категорії українців, як продають вживані речі на дошках оголошень та в інтернеті загалом, зможуть без проблем робити це й надалі. Йдеться про тих, хто:

здійснює до трьох продажів на рік;

отримує від продажів до двох тисяч євро на рік від такої торгівлі.

"Для таких людей ризику немає і не буде ніколи", — додав експерт.

Раніше ми розповідали, що Податкова служба вимагає від деяких громадян з′явитися до відділень ДПС. Це мають зробити українці, які продають товари в інтернеті і мають з цього доходи. Дізнавайтесь також, у яких випадках оподатковується поповнення банківських карток