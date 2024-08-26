Домашні працівники в Україні отримали офіційний статус — набув чинності закон

Домашня працівниця. Фото: economic.karpat

В Україні набуло чинності нове законодавство щодо регулювання роботи домашніх працівників. Закон №3680-IX запрацював через три місяці з дня його опублікування.

Про це інформує ligazakon.net.

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Йдеться про закон №3680-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників".

Так, документ визначатиме статус домашнього працівника, завдяки чому такі особи зможуть на рівні з іншими накопичувати страхових стаж, що у подальшому відобразиться у трудовій книжці і громадяни зможуть розраховувати на пенсію, що раніше було неможливо. Роботодавці зможуть сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на добровільній основі.

Запроваджуються нові поняття та правила щодо домашньої роботи громадян:

домашній працівник є фізособою, котра займається виконанням домашньої роботи, передбаченої трудовими відносинами з роботодавцем;

домашньою працею називають роботу, яку виконує особа в рамках трудового договору/контракту для обслуговування домогосподарства.

Роботодавці та громадяни мають укладати трудові договори у письмовій формі у двох примірниках. Документи матимуть однакову юридичну силу і мають зберігатися у кожної зі сторін.

Зокрема, у трудовому договорі може міститися інформація про можливість платного/безоплатного надання житла домашньому працівникові. У разі звільнення роботодавець мусить повідомити про це у 14-денний термін.

Водночас, не підлягатиме під поняття "домашня праця" робота, яку працівник виконує нерегулярно і не більше 40 годин за місяць.

Заборонятиметься приймання на роботу як домашніх працівників громадян, яким немає 16 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за останній рік суттєво зросла оплата праці громадян. Про це свідчить показник середньої заробітної плати, який затверджує Пенсійний фонд для розрахунку пенсії в країні.

Також ми писали, що невдовзі в українських громадах з’явиться посада фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. У Міністерстві у справах ветеранів пояснили, яку заробітну плату отримуватимуть такі працівники.