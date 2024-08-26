Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні запрацював закон щодо домашніх працівників — ключові зміни arrow

В Україні запрацював закон щодо домашніх працівників — ключові зміни

26 серпня 2024 11:51
Ксенія Симонова - Редактор
Домашні працівники в Україні отримали офіційний статус — набув чинності закон
Домашня працівниця. Фото: economic.karpat
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні набуло чинності нове законодавство щодо регулювання роботи домашніх працівників. Закон №3680-IX запрацював через три місяці з дня його опублікування.

Про це інформує ligazakon.net.

Читайте також:

Ключові зміни у правилах та умовах домашньої праці

Йдеться про закон №3680-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників".

Так, документ визначатиме статус домашнього працівника, завдяки чому такі особи зможуть на рівні з іншими накопичувати страхових стаж, що у подальшому відобразиться у трудовій книжці і громадяни зможуть розраховувати на пенсію, що раніше було неможливо. Роботодавці зможуть сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на добровільній основі.

Запроваджуються нові поняття та правила щодо домашньої роботи громадян:

  • домашній працівник є фізособою, котра займається виконанням домашньої роботи, передбаченої трудовими відносинами з роботодавцем;
  • домашньою працею називають роботу, яку виконує особа в рамках трудового договору/контракту для обслуговування домогосподарства.

Роботодавці та громадяни мають укладати трудові договори у письмовій формі у двох примірниках. Документи матимуть однакову юридичну силу і мають зберігатися у кожної зі сторін.

Зокрема, у трудовому договорі може міститися інформація про можливість платного/безоплатного надання житла домашньому працівникові. У разі звільнення роботодавець мусить повідомити про це у 14-денний термін.

Водночас, не підлягатиме під поняття "домашня праця" робота, яку працівник виконує нерегулярно і не більше 40 годин за місяць.

Заборонятиметься приймання на роботу як домашніх працівників громадян, яким немає 16 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за останній рік суттєво зросла оплата праці громадян. Про це свідчить показник середньої заробітної плати, який затверджує Пенсійний фонд для розрахунку пенсії в країні. 

Також ми писали, що невдовзі в українських громадах з’явиться посада фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. У Міністерстві у справах ветеранів пояснили, яку заробітну плату отримуватимуть такі працівники.

закон робота ринок праці домашні працівники

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:37 У Франції суд продовжив арешт Дурова, — Le Monde

12:30 На Сумщині лунали вибухи — пошкоджено залізничний об'єкт, машиніст отримав поранення

12:26 Пожежа у Чорному морі — горять "вишки Бойка"

12:21 Атака на Вінниччину — росіяни влучили в обʼєкти критичної інфраструктури

12:14 Прикордонники показали ефектні кадри знищення боєкомплекту та авто окупантів

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

12:09 Атака на Житомирщину — в ОВА повідомили про загиблу, у місті зникла вода

11:51 В Україні запрацював закон щодо домашніх працівників — ключові зміни

11:47 Бізнес на боєприпасах — поліція затримала одесита

11:41 Народний синоптик Діденко попередила про спеку — які області завтра розжарить до +35 °C

11:41 У реєстрі "Оберіг" з’являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК

12:37 У Франції суд продовжив арешт Дурова, — Le Monde

12:30 На Сумщині лунали вибухи — пошкоджено залізничний об'єкт, машиніст отримав поранення

12:26 Пожежа у Чорному морі — горять "вишки Бойка"

12:21 Атака на Вінниччину — росіяни влучили в обʼєкти критичної інфраструктури

12:14 Прикордонники показали ефектні кадри знищення боєкомплекту та авто окупантів

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

12:09 Атака на Житомирщину — в ОВА повідомили про загиблу, у місті зникла вода

11:51 В Україні запрацював закон щодо домашніх працівників — ключові зміни

11:47 Бізнес на боєприпасах — поліція затримала одесита

11:41 Народний синоптик Діденко попередила про спеку — які області завтра розжарить до +35 °C

11:41 У реєстрі "Оберіг" з’являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті