Домашние работники в Украине получили официальный статус — вступил в силу закон

В Украине заработал закон о домашних работниках — ключевые изменения
В Украине вступило в силу новое законодательство по регулированию работы домашних работников. Закон №3680-IX заработал через три месяца со дня его опубликования.
Об этом информирует ligazakon.net.
Ключевые изменения в правилах и условиях домашнего труда
Речь идет о законе №3680-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по регулированию труда домашних работников".
Так, документ будет определять статус домашнего работника, благодаря чему такие лица смогут наравне с другими накапливать страховой стаж, что в дальнейшем отразится в трудовой книжке и граждане смогут рассчитывать на пенсию, что раньше было невозможно. Работодатели смогут уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование на добровольной основе.
Вводятся новые понятия и правила домашней работы граждан:
- домашний работник является физлицом, занимающимся выполнением домашней работы, предусмотренной трудовыми отношениями с работодателем;
- домашним трудом называют работу, выполняемую лицом в рамках трудового договора/контракта для обслуживания домохозяйства.
Работодатели и граждане должны заключать трудовые договоры в письменной форме в двух экземплярах. Документы будут иметь одинаковую юридическую силу и должны храниться у каждой из сторон.
В частности, в трудовом договоре может содержаться информация о возможности платного/бесплатного предоставления жилья домашнему работнику. В случае увольнения работодатель должен уведомить об этом в 14-дневный срок.
В то же время, не подлежит понятию "домашний труд" работа, которую работник выполняет нерегулярно и не более 40 часов в месяц.
Запрещается прием на работу в качестве домашних работников граждан, которым нет 16 лет.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине за последний год существенно возросла оплата труда граждан. Об этом свидетельствует показатель средней заработной платы, утверждаемый Пенсионным фондом для расчета пенсии в стране.
Также мы писали, что вскоре в украинских громадах появится должность специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. В Министерстве по делам ветеранов объяснили, какую заработную плату получат такие работники.
Читайте Новини.LIVE!