Домашние работники в Украине получили официальный статус — вступил в силу закон

Домашняя работница. Фото: economic.karpat

В Украине вступило в силу новое законодательство по регулированию работы домашних работников. Закон №3680-IX заработал через три месяца со дня его опубликования.

Об этом информирует ligazakon.net.

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Ключевые изменения в правилах и условиях домашнего труда

Речь идет о законе №3680-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по регулированию труда домашних работников".

Так, документ будет определять статус домашнего работника, благодаря чему такие лица смогут наравне с другими накапливать страховой стаж, что в дальнейшем отразится в трудовой книжке и граждане смогут рассчитывать на пенсию, что раньше было невозможно. Работодатели смогут уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование на добровольной основе.

Вводятся новые понятия и правила домашней работы граждан:

домашний работник является физлицом, занимающимся выполнением домашней работы, предусмотренной трудовыми отношениями с работодателем;

домашним трудом называют работу, выполняемую лицом в рамках трудового договора/контракта для обслуживания домохозяйства.

Работодатели и граждане должны заключать трудовые договоры в письменной форме в двух экземплярах. Документы будут иметь одинаковую юридическую силу и должны храниться у каждой из сторон.

В частности, в трудовом договоре может содержаться информация о возможности платного/бесплатного предоставления жилья домашнему работнику. В случае увольнения работодатель должен уведомить об этом в 14-дневный срок.

В то же время, не подлежит понятию "домашний труд" работа, которую работник выполняет нерегулярно и не более 40 часов в месяц.

Запрещается прием на работу в качестве домашних работников граждан, которым нет 16 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за последний год существенно возросла оплата труда граждан. Об этом свидетельствует показатель средней заработной платы, утверждаемый Пенсионным фондом для расчета пенсии в стране.

Также мы писали, что вскоре в украинских громадах появится должность специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. В Министерстве по делам ветеранов объяснили, какую заработную плату получат такие работники.