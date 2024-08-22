Зарплата фахівця із супроводу ветеранів — в уряді назвали оклади

Українські військові. Фото: armyinform

Невдовзі в українських громадах з’явиться посада фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. У Міністерстві у справах ветеранів пояснили, яку заробітну плату отримуватимуть такі працівники.

Про це йдеться на порталі Мінветеранів.

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Які зарплати отримуватимуть фахівці

У відомстві зазначають, що фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб отримуватимуть у середньому 17,9 тис. грн.

Зарплату нараховуватимуть відповідно до єдиної тарифної сітки посадових окладів.

"Спеціаліст із супроводу ветеранів може мати 11-14 розряди (фахівець із супроводу — 11 розряд, фахівець із супроводу ІІ категорії — 12 розряд, фахівець із супроводу І категорії — 13 розряд, провідний фахівець — 14 розряд)", — ідеться в поясненні.

Окрім основної зарплатні, фахівці будуть отримувати надбавки за "особливий характер роботи" у сумі 50% від розміру посадового окладу. Також сума надбавки залежатиме від:

навантаження;

якості послуг, що надаються;

відсутності скарг.

"Середня заробітна плата становитиме 17 860 грн. На 2024 рік Уряд передбачив 2,9 млрд грн з державного бюджету для оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ці гроші підуть на субвенції місцевим бюджетам для забезпечення роботи фахівців. Зарплата може фінансуватися за рахунок місцевого бюджету. Ветерани є частиною громади, і інвестування в їх підтримку виправдане з точки зору соціальної стабільності", — повідомили у Мінветеранів.

Перший відбір фахівців відбудеться орієнтовно наприкінці вересня 2024 року. На першому етапі наберуть до 3 тис. осіб, а загалом — 11,3 тис. фахівців.

Ким буде опікуватися фахівець із супроводу

Як уточнюють у відомстві, фахівець із супроводу буде опікуватися:

ветеранами війни;

демобілізованими особами;

членами сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

членами сім’ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України;

постраждалими учасниками Революції Гідності, членами їхньої сім’ї;

особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі спеціалісти можуть отримувати заробітну плату від 100 тис. грн. Як правило, такі виплати роботодавці пропонують керівникам відділів, військовослужбовцям та програмістам.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році роботодавці мають здійснити індексацію заробітної плати своїм працівникам. Осучаснення виплат торкнеться підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, включно з ФОП.