Зарплати в Україні — бізнес обіцяє підвищити оплату праці у 2024 році

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні більшість компаній планують підвищувати рівень оплати праці для своїх співробітників у 2024 році. В основному рівень заробітної плати може зрости на 15%.

Такі результати галузевого дослідження Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Читайте також:

Як зміняться зарплати українців у 2024 році

Згідно з цими даними, 72% українського бізнесу планують переглянути рівень оплати праці для працівників у бік підвищення. Переважна більшість компаній готова збільшити зарплатню на 11-15%.

Тобто для громадянина із середньою для країни заробітною платою у 17,44 тис. гривень відповідне підвищення означатиме отримати у підсумку від 1,92 тис. до 2,61 тис. гривень більше. Щомісячна винагорода зросте до 19,36 тис. — 20,05 тис. гривень.

Опитування бізнесу. Джерело: ЄБА

Водночас, дещо менше компаній готові підвищити зарплати на 39%. Проте частина роботодавців не проти підвищити зарплату суттєвіше.

На 6-10% підвищити виплати оголосили 28% компаній, 13% хочуть підвищити виплати в межах 16-20%, а 2% — на більш ніж 21%.

Які зараз зарплати в Україні

За інформацією Work.ua, третій місяць поспіль розмір середньої зарплати не змінюється. У квітні середня зарплата становила 20 тис. гривень.

Аналогічна ситуація у пʼяти регіонах-лідерах. Не змінився середній розмір зарплати:

у Львівській (20 тис. гривень);

Одеській (20 тис. гривень);

Дніпропетровській (19 тис. гривень);

Харківській області (18 тис. гривень).

на Київщині мінімальне зростання на 100 гривень — до 22,5 тис. гривень.

Також, за даними кадрового сайту, роботодавці деяким фахівцям робочих спеціальностей готові щедро платити навіть за відсутності вищої освіти.

Зокрема, максимальні зарплати в 50 тис. гривень пропонують досвідченим тонувальникам, поклейникам — 40 тис. гривень, автослюсарям — 39 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році заробітні плати Верховної Ради підвищились у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Суми стали більші одразу на кілька тисяч.

Також ми писали про те, що у 2024 році в Україні в держорганах та в органах місцевого самоврядування катастрофічно не вистачає працівників. Під час воєнного стану ситуація щомісяця погіршується.