Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні запрацюють ліміти на перекази з 1 жовтня — кого торкнуться arrow

В Україні запрацюють ліміти на перекази з 1 жовтня — кого торкнуться

24 вересня 2024 09:27
Ксенія Симонова - Редактор
Грошові перекази обмежать — нові ліміти в Україні з 1 жовтня
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

З 1 жовтня поточного року в Україні запрацює вимога Національного банку України (НБУ) зі встановлення тимчасового ліміту на перекази між фізичними особами "з картки на картку". Термін дії відповідного нововведення — шість місяців.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Читайте також:

Детальніше про тимчасові ліміти на перекази

Згідно з рішенням Нацбанку, максимальна сума переказів "з картки на картку" становитиме 150 тис. гривень на місяць.

Відповідний ліміт запровадили з метою запобігання використанню платіжних систем у злочинній діяльності. Обмеження будуть поширюватися лише на перекази між рахунками в одній банківській установі на користь інших фізичних осіб.

"Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки", — йдеться у повідомленні.

Водночас, нові правила не торкнуться:

  • рахунків волонтерів, що відповідають встановленим критеріям;
  • громадян, у яких підтверджені щомісячні доходи, що не перевищують встановлену суму;
  • грошових переказів між рахунками клієнта в одній фінустанові;
  • переказів юридичних осіб.

Також не поширюються обмеження на операції за реквізитами IBAN.

За інформацією НБУ, 98% клієнтів банківських установ щомісяця здійснюють грошові перекази в обсязі, що не перевищує вказану суму. У зв'язку з цим обмеження не вплинуть на подальшу фінансову активність.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відтоку капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення НБУ.

Раніше ми писали, що українців можуть чекати труднощі з обміном деяких купюр американської валюти. Зокрема, проблеми можливі з купюрами 2006 року випуску.

НБУ гроші грошові перекази фінанси банківські рахунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:36 Експерт пояснив, які шанси в Росії піти в контрнаступ цієї осені

09:29 Окупанти десять разів за добу вдарили по Харківщині — є загиблі та постраждалі

09:27 Тренер Дюбуа зухвало звернувся до Усика

09:27 В Україні запрацюють ліміти на перекази з 1 жовтня — кого торкнуться

09:19 На Одещині молодики сплюндрували прапори України — що відомо

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

09:17 Андрющенко пояснив, чи готовий Маріуполь до зими

09:08 Кияни просять вдосконалити хоч якось аварійний міст Патона — петиція

09:00 Ситуація на Курській АЕС — Гроссі повідомив про ризики для станції

08:57 Постачання газу українцям — Нафтогаз оцінив загрози від атак росіян на ПСГ

08:46 Росія атакувала Україну 85 повітряними цілями — скільки збили ПС ЗСУ

09:36 Експерт пояснив, які шанси в Росії піти в контрнаступ цієї осені

09:29 Окупанти десять разів за добу вдарили по Харківщині — є загиблі та постраждалі

09:27 Тренер Дюбуа зухвало звернувся до Усика

09:27 В Україні запрацюють ліміти на перекази з 1 жовтня — кого торкнуться

09:19 На Одещині молодики сплюндрували прапори України — що відомо

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

09:17 Андрющенко пояснив, чи готовий Маріуполь до зими

09:08 Кияни просять вдосконалити хоч якось аварійний міст Патона — петиція

09:00 Ситуація на Курській АЕС — Гроссі повідомив про ризики для станції

08:57 Постачання газу українцям — Нафтогаз оцінив загрози від атак росіян на ПСГ

08:46 Росія атакувала Україну 85 повітряними цілями — скільки збили ПС ЗСУ

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

Text

08:00 Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2024
Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Text

19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

17 вересня 2024

15:44 Вибух вогнегасника у львівському коледжі — в міськраді повідомили подробиці