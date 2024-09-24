Грошові перекази обмежать — нові ліміти в Україні з 1 жовтня

В Україні запрацюють ліміти на перекази з 1 жовтня — кого торкнуться
З 1 жовтня поточного року в Україні запрацює вимога Національного банку України (НБУ) зі встановлення тимчасового ліміту на перекази між фізичними особами "з картки на картку". Термін дії відповідного нововведення — шість місяців.
Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Детальніше про тимчасові ліміти на перекази
Згідно з рішенням Нацбанку, максимальна сума переказів "з картки на картку" становитиме 150 тис. гривень на місяць.
Відповідний ліміт запровадили з метою запобігання використанню платіжних систем у злочинній діяльності. Обмеження будуть поширюватися лише на перекази між рахунками в одній банківській установі на користь інших фізичних осіб.
"Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки", — йдеться у повідомленні.
Водночас, нові правила не торкнуться:
- рахунків волонтерів, що відповідають встановленим критеріям;
- громадян, у яких підтверджені щомісячні доходи, що не перевищують встановлену суму;
- грошових переказів між рахунками клієнта в одній фінустанові;
- переказів юридичних осіб.
Також не поширюються обмеження на операції за реквізитами IBAN.
За інформацією НБУ, 98% клієнтів банківських установ щомісяця здійснюють грошові перекази в обсязі, що не перевищує вказану суму. У зв'язку з цим обмеження не вплинуть на подальшу фінансову активність.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у вересні запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відтоку капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення НБУ.
Раніше ми писали, що українців можуть чекати труднощі з обміном деяких купюр американської валюти. Зокрема, проблеми можливі з купюрами 2006 року випуску.
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