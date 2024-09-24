Денежные переводы ограничат — новые лимиты в Украине с 1 октября

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 октября текущего года в Украине заработает требование Национального банка Украины (НБУ) по установлению временного лимита на переводы между физическими лицами "с карты на карту". Срок действия соответствующего нововведения — шесть месяцев.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Согласно решению Нацбанка, максимальная сумма переводов "с карты на карту" составит 150 тыс. гривен в месяц.

Соответствующий лимит был введен с целью предотвращения использования платежных систем в преступной деятельности. Ограничения будут распространяться только на переводы между счетами в одном банковском учреждении в пользу других лиц.

"Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в том числе с использованием счетов "дропов", являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики", — говорится в сообщении.

В то же время, новые правила не коснутся:

счетов волонтеров, отвечающих установленным критериям;

граждан, у которых подтверждены ежемесячные доходы, не превышающие установленную сумму;

денежных переводов между счетами клиента в одном финучреждении;

переводов юридических лиц.

Также не распространяются ограничения на операции по реквизитам IBAN.

По информации НБУ, 98% клиентов банковских учреждений ежемесячно совершают денежные переводы в объеме, не превышающем указанную сумму. В связи с этим ограничения не повлияют на дальнейшую финансовую активность.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения оттока капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении НБУ.

Ранее мы писали, что украинцев могут ожидать сложности с обменом некоторых купюр американской валюты. В частности, проблемы возможны с купюрами выпуска 2006 года.