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Який курс долара та євро очікувати сьогодні — експерти дали валютний прогноз

2 вересня 2024 09:05
Галина Шподарева - редактор
Якими 2 вересня будуть курси валют в Україні в банках та обмінних пунктах — що прогнозують експерти
Перехожі біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

З яких курсу валют розпочнеться перший осінній тиждень в Україні. За даними НБУ, станом на ранок 1 вересня 2024 року, долар, євро та польський злотий дешевшають.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс долара в Україні сьогодні

Офіційний курс долара, встановлений НБУ, сьогодні складає — 41,05 грн (-0,13).

Курс долара у банках також став нижче. Валюта коштує в середньому в купівлі 40,92 грн (-0,08), а при продажі 41,39 грн (-0,07).

Курс долара в обмінниках при купівлі складає 41,30 грн (0,00), у продажу — 41,37 грн (0,00).

Який курс долара та євро очікувати сьогодні — експерти дали валютний прогноз - фото 1

Курс євро в Україні на сьогодні

Національний банк України затвердив євро на рівні — 45,50 грн (-0,2).

Курс євровалюти у банках також впав і становить при купівлі 45,30 грн (-0,2), а у продажу — 45,98 (-0,17).

В обмінниках курс євро наступний: при купівлі 45,65 грн (0,00), при продажі — 45,83 грн (0,00).

Який курс долара та євро очікувати сьогодні — експерти дали валютний прогноз - фото 2

Курс злотого в Україні на сьогодні

За даними НБУ курс злотого у п'ятницю становить — 10,63 грн (-0,02).

На порталі Kurs вказано, що середня ціна злотого при купівлі складає 10,26 грн (-0,01), а при продажі — 10,78 грн (-0,01).

Злотий в обмінниках за даними Мінфіну купують за 10,20 грн (0,00), продають за 11,05 грн (0,00).

Який курс долара та євро очікувати сьогодні — експерти дали валютний прогноз - фото 3

Інші валюти

За даними порталу Kurs, чеська крона (CZK) теж станом на сьогодні дешевшає. У купівлі вартість складає 1,77 грн (-0,003), у продажу — 1,873 грн (-0,003).

Британський фунт стерлінгів (GBP) також не дорожчає. Його купують за 52,97 грн (-0,08), а продають за 54,62 грн (-0,08).

Канадський долар (CАD) також дешевшає. Середня ціна в банках при покупці складає 29,66 грн (-0,02), при продажу — 30,68 грн (-0,02).

Прогноз щодо ринку валют

Таким чином, слідом за міжбанком трохи знизився і готівковий ринок. Цей позитивний тренд для гривні має шанс зберегтися і цього тижня. 

За прогнозом Minfin, основними мотиваторами для валютного ринку України цього тижня будуть поточні господарські розрахунки бізнесу після початку нового звітного періоду, у тому числі розрахунки з персоналом за підсумками серпня.

"Як завжди в такій ситуації, компаніям знадобиться гривня, що, з одного боку, активізуватиме експортерів (переважно аграріїв) з продажу валютної виручки на міжбанку, а з іншого, дещо знизить можливості імпортерів із купівлі валюти. Це зазвичай працює на ситуативне зміцнення позицій гривні, але цього разу явно втрутиться фактор війни", — вважають експерти.

Після останніх обстрілів Росією енергетичної та критичної інфраструктури багатьох областей України уряду доведеться знову закуповувати імпортне обладнання для відновлення енергогенерації, а також електроенергію за кордоном. Це збільшить попит на валюту для оплати таких контрактів на міжбанку і може нівелювати весь позитив для гривні.

Тому розраховувати на значне просідання на торгах валютних котирувань щодо долара не варто. Нацбанк залишиться головним продавцем американської валюти на міжбанку та своїми цінниками, обсягами інтервенцій та частотою їх проведення практично формуватиме курсовий тренд з безготівкового долара весь цей тиждень.

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