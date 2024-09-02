НБУ сократил поддержку гривны из-за снижения спроса на валюту

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине на межбанковском рынке сократился спрос на валюту. Национальный банк в августе продал почти на 20% меньше валюты против предыдущего месяца для поддержки курса гривны.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Спрос на валюту и продажи на межбанке

Как отмечают в НБУ, в августе текущего года было продано на межбанковском валютном рынке 2 679,3 млрд долларов. Показатель на 19,2% меньше по сравнению с июлем, когда продали 3,316 млрд долларов. Объем валютных интервенций минимальный с апреля этого года.

Графика. Источник: НБУ

Всего с начала года Национальный банк продал на межбанковском рынке 20,165 млрд долларов.

Продажа валюты. Источник: данные НБУ

Поддержка курса гривны НБУ

Европейский Союз (ЕС) и США в июне предоставили транши на 4,5 млрд долларов и 3,9 млрд долларов соответственно. В 2024 году международная помощь достигла 24,5 млрд долларов. Таким образом, расходы Нацбанка на поддержку курса национальной валюты меньше объема оказанной помощи. Международные резервы должны увеличиться.

Нацбанк за счет продажи валюты позволяет безналичному рынку балансировать. Регулятор контролирует ситуацию на рынке, повышая или понижая курс. По итогам торгов устанавливается официальный курс на следующий банковский день.

В августе курс доллара колебался в диапазоне 41-41,35 грн/доллар. За месяц повысился на 0,4%, до 41,19 грн/доллар, а с начала 2024 года подорожал на 8,4%.

Официальный курс доллара, установленный НБУ на 2 сентября, составляет 41,05 грн (-0,13).

Что еще стоит знать

Напомним, по прогнозу Minfin, основными мотиваторами для валютного рынка Украины на этой неделе будут текущие хозяйственные расчеты бизнеса после начала нового отчетного периода, включая расчеты с персоналом по итогам августа.

Также мы писали, что недавно Национальный банк оценил ситуацию на валютном рынке по состоянию на конец лета 2024 года. Регулятор допустил, что колебания курса доллара могут быть не только в сторону повышения, но и снижения.