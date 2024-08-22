Тарифи Укрпошти — ціни на доставку документів за кордон знизились

Відділення Укрпошти. Фото: Ukrposhta

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" оновив частину тарифів на послуги. Вартість доставки документів за кордон коштуватиме значно дешевше.

Про це поінформував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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За його словами, тепер послуга з пересилання документа коштуватиме 6 доларів + 10 грн ПДВ.

Паспорти будуть доставляти до посольств та консульств, а після оновлення законодавства — за адресами клієнтів завдяки мережі в 660 тис. відділень по всьому світу.

Як зазначив гендиректор Укрпошти, це стало можливо у звязку з підписання вкрай важливого меморандуму про співпрацю між Укрпоштою та Міністерством закордонних справ, який повністю видозмінить послугу доставки паспортів у більш ніж 230 країн та територій світу.

"Ціна буде фіксованою та низькою — всього 6 доларів + 10 гривень ПДВ за паспорт замість 70-100+ доларів, як це було раніше", — уточнив він.

Смілянський зауважив, що також прискориться доставка документів. Тепер терміни будуть такі:

7-10 днів в європейські країни;

10-14 днів у Сполучені Штати, Канаду.

Клієнти зможуть сплатити доставку в особистому кабінеті на офіційному порталі Укрпошти.

Відповідна програма запрацює з вересня 2024 року.

Паспорт в конверте. Источник: соцсети И. Смилянского

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