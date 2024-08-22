Тарифи Укрпошти — ціни на доставку документів за кордон знизились

В Україні впали ціни на популярну поштову послугу
Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" оновив частину тарифів на послуги. Вартість доставки документів за кордон коштуватиме значно дешевше.
Про це поінформував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Як Укрпошта змінила вартість доставки документів
За його словами, тепер послуга з пересилання документа коштуватиме 6 доларів + 10 грн ПДВ.
Паспорти будуть доставляти до посольств та консульств, а після оновлення законодавства — за адресами клієнтів завдяки мережі в 660 тис. відділень по всьому світу.
Як зазначив гендиректор Укрпошти, це стало можливо у звязку з підписання вкрай важливого меморандуму про співпрацю між Укрпоштою та Міністерством закордонних справ, який повністю видозмінить послугу доставки паспортів у більш ніж 230 країн та територій світу.
"Ціна буде фіксованою та низькою — всього 6 доларів + 10 гривень ПДВ за паспорт замість 70-100+ доларів, як це було раніше", — уточнив він.
Смілянський зауважив, що також прискориться доставка документів. Тепер терміни будуть такі:
- 7-10 днів в європейські країни;
- 10-14 днів у Сполучені Штати, Канаду.
Клієнти зможуть сплатити доставку в особистому кабінеті на офіційному порталі Укрпошти.
Відповідна програма запрацює з вересня 2024 року.
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