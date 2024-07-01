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Укрпошта оновила тарифи з 1 липня — як змінились ціни

1 липня 2024 14:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи Укрпошти — як змінились розцінки з 1 липня
Поштові посилки. Фото: Ukrposhta
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

З 1 липня 2024 року запрацювали нові тарифи державного поштового оператора "Укрпошта". Ціни зросли на 5-10 гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби держкомпанії.

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Нові тарифи Укрпошти

Як зазначають у пресслужбі, згідно з рішенням Національного поштового оператора, з 1 липня буде спрощено та індексовано вартість послуг на відправлення в Україні за тарифами:

  • "Укрпошта. Стандарт";
  • "Укрпошта. Експрес".

Так, тарифи на посилки до 2 кілограмів будуть мати єдину вартість по країні. Відповідно до тарифу "Стандарт":

  • вартість по області становитиме 40 гривень;
  • по всій Україні — 45 гривень.

Розцінки для тарифу "Експрес" будуть такі:

  • по області — 45 гривень;
  • по всій Україні — 60 гривень.

Зокрема, тариф "Укрпошта. Експрес" по області та в межах України зміниться в середньому до 10 гривень залежно від ваги відправлення.

Водночас залишаться незмінними тарифи на пересилання:

  • письмової кореспонденції;
  • послуг "Укрпошта. Документ";
  • міжнародних відправлень.

У компанії пояснили, що перегляд та індексація тарифів — вимушений крок через зростання цін на електрику, паливо та комунпослуги, інфляцію, руйнування інфраструктури через російські обстріли та необхідність відновлення.

"Оновлені тарифи також містять витрати на реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи в умовах відсутності електроенергії, зокрема на прифронтових територіях, для того, щоб пенсії, соціальні виплати, посилки, ліки та листи доставлялись всюди за будь-яких умов", — додали в Укрпошті.

Корпоративним клієнтам доступна гнучка система знижок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрпошта з 5 червня 2024 року запустила для клієнтів новий сервіс. Тепер отримувач може оплачувати тару для відправлення прямо у відділеннях.

Також ми писали, що логістична компанія "Нова пошта", яка у країнах Європи працює під брендом Nova Post, відкрила ще два відділення у Чехії. Нові офіси запрацювали у містах Пльзень та Пардубиці.

Укрпошта тарифи ціни в Україні ціни послуги посилки

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