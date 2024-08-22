Тарифы Укрпочты — цены на доставку документов за границу снизились

В Украине упали цены на популярную почтовую услугу
Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" обновил часть тарифов на услуги. Стоимость доставки документов за границу будет стоить гораздо дешевле.
Об этом проинформировал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
Как Укрпочта изменила стоимость доставки документов
По его словам, теперь услуга по пересылке документов обойдется в 6 долларов + 10 грн НДС.
Паспорта будут доставлять в посольства и консульства, а после обновления законодательства — по адресам клиентов благодаря сети в 660 тыс. отделений по всему миру.
Как отметил гендиректор Укрпочты, это стало возможно в связи с подписанием крайне важного меморандума о сотрудничестве между Укрпочтой и Министерством иностранных дел, который полностью видоизменит услугу доставки паспортов в более чем 230 стран и территорий мира.
"Цена будет фиксированной и низкой — всего 6 долларов + 10 гривен НДС за паспорт вместо 70-100+ долларов, как это было раньше", — уточнил он.
Смилянский отметил, что также ускорится доставка документов. Теперь сроки будут следующие:
- 7-10 дней в европейских странах;
- 10-14 дней в Соединенных Штатах, Канада.
Клиенты смогут оплатить доставку в личном кабинете на официальном портале Укрпочты.
Соответствующая программа заработает с сентября 2024 года.
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