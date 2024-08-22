Тарифы Укрпочты — цены на доставку документов за границу снизились

Отделение Укрпочты. Фото: Ukrposhta

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" обновил часть тарифов на услуги. Стоимость доставки документов за границу будет стоить гораздо дешевле.

Об этом проинформировал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

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По его словам, теперь услуга по пересылке документов обойдется в 6 долларов + 10 грн НДС.

Паспорта будут доставлять в посольства и консульства, а после обновления законодательства — по адресам клиентов благодаря сети в 660 тыс. отделений по всему миру.

Как отметил гендиректор Укрпочты, это стало возможно в связи с подписанием крайне важного меморандума о сотрудничестве между Укрпочтой и Министерством иностранных дел, который полностью видоизменит услугу доставки паспортов в более чем 230 стран и территорий мира.

"Цена будет фиксированной и низкой — всего 6 долларов + 10 гривен НДС за паспорт вместо 70-100+ долларов, как это было раньше", — уточнил он.

Смилянский отметил, что также ускорится доставка документов. Теперь сроки будут следующие:

7-10 дней в европейских странах;

10-14 дней в Соединенных Штатах, Канада.

Клиенты смогут оплатить доставку в личном кабинете на официальном портале Укрпочты.

Соответствующая программа заработает с сентября 2024 года.

Паспорт в конверте. Источник: соцсети И. Смилянского

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