Нова пошта запрацювала в новому європейському місті

Посилка Нової пошти. Фото: novaposhta.ua

Логістична компанія "Нова пошта" з групи компаній Nova розширила діяльність на території Європейського Союзу (ЄС). Нове відділення відкрили ще в одному місті.

Про це інформує співзасновник "Нової пошти" і Nova В’ячеслав Клімов, передає пресслужба компанії.

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За його словами, тепер послуги компанії доступні у столиці Італії — Римі. Відділення працюватиме щодня, там клієнти зможуть відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг в та з України, всередині країни та між іншими європейськими країнами.

Це вже друге місто, де запрацювала Нова пошта. Перше відділення на початку року відкрили у Мілані. У планах — організувати роботу пошти у Неаполі та Вероні. Зараз там вже шукають приміщення.

Паралельно компанія нарощуватиме адресну доставку на будь-яку адресу Італії за рахунок встановлення контактів із місцевими лідерами ринку для отримання доступу до їхніх мереж, відділень і поштоматів. Також в планах пошти — внутрішня доставка по країні.

"У компанії один зі стратегічних принципів — це швидко. Ми не вміємо возити довго. Зараз вона (внутрішня доставка) точно буде між Міланом і Римом, це точно буде доставка next day (наступного дня)", — повідомив Клімов.

Також компанія почала доставляти посилки до партнерських поштоматів і пунктів видачі, розташованих по всій країні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд погодив з Міжнародним валютним фондом створення спеціальних банківських установ, завдяки яким відбуватиметься оперативний доступ до фінпослуг на основі поштової інфраструктури. Зокрема, це особливо актуально у прифронтових районах.

Також ми писали, що міжнародний фінансовий сервіс NovaPay запускає продукт із кредитування бізнесу. Він створений для розвитку та підтримки малих та середніх підприємців.