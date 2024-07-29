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Нова пошта відкрила чергове відділення у ЄС — де доступні послуги

29 липня 2024 08:18
Ксенія Симонова - Редактор
Нова пошта запрацювала в новому європейському місті
Посилка Нової пошти. Фото: novaposhta.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Логістична компанія "Нова пошта" з групи компаній Nova розширила діяльність на території Європейського Союзу (ЄС). Нове відділення відкрили ще в одному місті.

Про це інформує співзасновник "Нової пошти" і Nova В’ячеслав Клімов, передає пресслужба компанії.

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За його словами, тепер послуги компанії доступні у столиці Італії — Римі. Відділення працюватиме щодня, там клієнти зможуть відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг в та з України, всередині країни та між іншими європейськими країнами.

Це вже друге місто, де запрацювала Нова пошта. Перше відділення на початку року відкрили у Мілані. У планах — організувати роботу пошти у Неаполі та Вероні. Зараз там вже шукають приміщення.

Паралельно компанія нарощуватиме адресну доставку на будь-яку адресу Італії за рахунок встановлення контактів із місцевими лідерами ринку для отримання доступу до їхніх мереж, відділень і поштоматів. Також в планах пошти — внутрішня доставка по країні.

"У компанії один зі стратегічних принципів — це швидко. Ми не вміємо возити довго. Зараз вона (внутрішня доставка) точно буде між Міланом і Римом, це точно буде доставка next day (наступного дня)", — повідомив Клімов.

Також компанія почала доставляти посилки до партнерських поштоматів і пунктів видачі, розташованих по всій країні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд погодив з Міжнародним валютним фондом створення спеціальних банківських установ, завдяки яким відбуватиметься оперативний доступ до фінпослуг на основі поштової інфраструктури. Зокрема, це особливо актуально у прифронтових районах.

Також ми писали, що міжнародний фінансовий сервіс NovaPay запускає продукт із кредитування бізнесу. Він створений для розвитку та підтримки малих та середніх підприємців.

Нова пошта пошта бізнес ЄС послуги посилки

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