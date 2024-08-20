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Держбанк змінив процедуру надання карток — кого торкнеться

20 серпня 2024 14:55
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк змінив процедуру надання карток — що відомо про нову послугу
Банківська картка.Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" оновив процедуру надання карток, розширивши список країн, куди можна здійснювати замовлення. У серпні в переліку з'явилися Сполучені Штати, Швейцарія та Словенія.

Про це інформує пресцентр банку.

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Детальніше про нову процедуру надання карток

У пресслужбі зазначають, що доставку карток у три нові країни можна замовити через Укрпошту.

Вартість такої послуги буде безкоштовною для всіх клієнтів до кінця 2024 року. Йдеться про клієнтів, які перевипустили платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку у застосунку "Приват24".

"ПриватБанк розширює географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам. У серпні в "Приват24" вже відкрито замовлення карток з доставкою Укрпоштою на будь-яку адресу в США, Швейцарію та Словенію", — повідомляють у пресцентрі банку.

Зробити замовлення нової чи перевипустити чинну картку доволі просто. Для цього достатньо подати заявку за кілька кліків у "Приват24".

Якщо є бажання замовити доставку нової пластикової картки, то спочатку потрібно замовити Digital картку (віртуальну), а далі у меню "Усі картки" замовити її доставку.

 

приватбанк картки
Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Список країн, куди клієнти ПриватБанку можуть замовити доставку

Окрім США, Швейцарії та Словенії, ПриватБанк налагодив доставку банківських карток у такі країни світу:

  • Польща;
  • Румунія;
  • Чехія;
  • Німеччина;
  • Молдова;
  • Литва;
  • Естонія;
  • Італія;
  • Латвія;
  • Словаччина;
  • Угорщина (тимчасово не доступно);
  • Британія;
  • Іспанія (тимчасово недоступно).

У ці країни доставку карток здійснює "Нова пошта", а в нові — Укрпошта.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку нарікають на некоректну роботу терміналів самообслуговування, через що є випадки втрати чималої суми грошей. У банку неохоче беруться вирішувати такі проблеми громадян.

Раніше ми писали, що клієнт державного "ПриватБанку" поскаржився про блокування рахунку через операції з криптовалютою. Фінустанова оперативно закриває доступ через скарги з біржі Binance за шахрайство.

Укрпошта ПриватБанк гроші банківські карти фінанси

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16:01 У Тернополі внаслідок нічної атаки ліквідували пожежу на промисловому об'єкті

15:58 Росгвардійці готові до саботажу наказів через відправку в Курську область — АТЕШ

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