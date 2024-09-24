Ціни на цукор знизяться — яка ситуація в галузі у 2024 році

В Україні впадуть ціни на популярний продукт — прогноз до 2025 року
На українському внутрішньому ринку є продукт, який демонструватиме сталу тенденцію зниження цін до кінця 2024 року. Йдеться про цукор кристалічний, який виробники не зможуть експортувати у Європейський Союз (ЄС).
Про це повідомив народний депутат від "СН" Дмитро Соломчук у соцмережі Facebook.
Детальніше про зниження цін на цукор в Україні
Як зазначив нардеп, оскільки за чинними нормами в ЄС на український цукор не чекатимуть, слід очікувати на зниження вартості "солодкого продукту" на полицях вітчизняних магазинів. Таким чином, ситуація на ринку дозволить українцям значно дешевше придбати його порівняно з минулими сезонами.
"Варто наголосити, що останні два роки спостерігалось значне підвищення цін на цукор, що спонукало фермерів Польщі, Німеччини та інших країн збільшити площі посівів. І Євросоюз швиденько повернув тарифні квоти на український цукор, через збільшення обсягів імпорту від початку року. Наші виробники використали квоти ще в травні і ринок ЄС до кінця року "під замком", — пояснив політик.
Враховуючи нарощення обсягу перехідних залишків та хороший врожай 2024 року, українські виробники спільно з урядом мають терміново опрацювати нові ринки.
"Звичайно, з нового року ринок ЄС буде відкритий, але крім цінової конкуренції та ринку, додаткові витрати на логістику виллються в погіршення економічних показників. Та й квота у 262 тис. тонн швидко використається", — вважає Соломчук.
Хоч є постачання українського цукру до Камеруну, Лівії, Туреччини, проте не в потрібних обʼємах. Для розвитку галузі необхідні додаткові ринки орієнтовно на 500 тис. тонн.
Які ціни на цукор у магазинах у вересні
За даними порталу "Мінфін", у вересні 2024 року у магазинах цукор кристалічний у середньому коштує близько 36,52 грн/кг. У різних супермаркетах вартість коливається від 34,89 грн до 41,40 грн.
У серпні середня ціна цукру становила 36,53 грн, тобто фактично не змінилась.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українців попередили про можливе подорожчання хліба до кінця року. Пекарі констатують стале падіння рентабельності виробництва.
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