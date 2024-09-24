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В Україні впадуть ціни на популярний продукт — прогноз до 2025 року

24 вересня 2024 13:54
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на цукор знизяться — яка ситуація в галузі у 2024 році
Покупець у магазині. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

На українському внутрішньому ринку є продукт, який демонструватиме сталу тенденцію зниження цін до кінця 2024 року. Йдеться про цукор кристалічний, який виробники не зможуть експортувати у Європейський Союз (ЄС).

Про це повідомив народний депутат від "СН" Дмитро Соломчук у соцмережі Facebook.

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Детальніше про зниження цін на цукор в Україні

Як зазначив нардеп, оскільки за чинними нормами в ЄС на український цукор не чекатимуть, слід очікувати на зниження вартості "солодкого продукту" на полицях вітчизняних магазинів. Таким чином, ситуація на ринку дозволить українцям значно дешевше придбати його порівняно з минулими сезонами.

"Варто наголосити, що останні два роки спостерігалось значне підвищення цін на цукор, що спонукало фермерів Польщі, Німеччини та інших країн збільшити площі посівів. І Євросоюз швиденько повернув тарифні квоти на український цукор, через збільшення обсягів імпорту від початку року. Наші виробники використали квоти ще в травні і ринок ЄС до кінця року "під замком", — пояснив політик.

Враховуючи нарощення обсягу перехідних залишків та хороший врожай 2024 року, українські виробники спільно з урядом мають терміново опрацювати нові ринки.

"Звичайно, з нового року ринок ЄС буде відкритий, але крім цінової конкуренції та ринку, додаткові витрати на логістику виллються в погіршення економічних показників. Та й квота у 262 тис. тонн швидко використається", — вважає Соломчук.

Хоч є постачання українського цукру до Камеруну, Лівії, Туреччини, проте не в потрібних обʼємах. Для розвитку галузі необхідні додаткові ринки орієнтовно на 500 тис. тонн.

Які ціни на цукор у магазинах у вересні

За даними порталу "Мінфін", у вересні 2024 року у магазинах цукор кристалічний у середньому коштує близько 36,52 грн/кг. У різних супермаркетах вартість коливається від 34,89 грн до 41,40 грн.

У серпні середня ціна цукру становила 36,53 грн, тобто фактично не змінилась.

 

ціни на цукор 2024
Ціни на цукор. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, українців попередили про можливе подорожчання хліба до кінця року. Пекарі констатують стале падіння рентабельності виробництва.

Також ми писали, що в рамках дії експериментальної програми "Національний кешбек", що стартувала у вересні 2024 року, громадянам повернули понад 23 млн гривень компенсацій. Йдеться про нарахування кешбеку за купівлю українських товарів.

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