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В Украине упадут цены на популярный продукт — прогноз до 2025 года

24 сентября 2024 13:54
Ксения Симонова - Редактор
Цены на сахар снизятся — какая ситуация в отрасли в 2024 году
Покупатель в магазине. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

На украинском внутреннем рынке есть продукт, который будет демонстрировать постоянную тенденцию снижения цен до конца 2024 года. Речь идет о кристаллическом сахаре, который производители не смогут экспортировать в Европейский Союз (ЕС).

Об этом сообщил народный депутат от "СН" Дмитрий Соломчук в соцсети Facebook.

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Как отметил нардеп, поскольку по нынешним нормам в ЕС украинский сахар не будут ждать, следует ожидать снижения стоимости "сладкого продукта" на полках отечественных магазинов. Таким образом ситуация на рынке позволит украинцам значительно дешевле приобрести его по сравнению с прошлыми сезонами.

"Следует отметить, что последние два года наблюдалось значительное повышение цен на сахар, что побудило фермеров Польши, Германии и других стран увеличить площади посевов. И Евросоюз быстренько вернул тарифные квоты на украинский сахар, из-за увеличения объемов импорта с начала года. Наши производители использовали квоты еще в мае и рынок ЕС до конца года "под замком", — объяснил политик.

Учитывая увеличение объема переходных остатков и хороший урожай 2024 года, украинские производители совместно с правительством должны срочно обработать новые рынки.

"Конечно, с нового года рынок ЕС будет открыт, но помимо ценовой конкуренции и рынка, дополнительные расходы на логистику выльются в ухудшение экономических показателей. Да и квота в 262 тыс. тонн быстро используется", — считает Соломчук.

Хотя есть поставки украинского сахара в Камерун, Ливию, Турцию, однако не в нужных объемах. Для развития отрасли необходимы дополнительные рынки ориентировочно в 500 тыс. тонн.

Какие цены на сахар в магазинах в сентябре

По данным портала "Минфин", в сентябре 2024 года в магазинах кристаллический сахар в среднем стоит около 36,52 грн/кг. В разных супермаркетах стоимость колеблется от 34,89 грн до 41,40 грн.

В августе средняя цена сахара составляла 36,53 грн, то есть фактически не изменилась.

 

цены на сахар 2024
Цены на сахар. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, украинцев предупредили о возможном подорожании хлеба до конца года. Пекари констатируют постоянное падение рентабельности производства.

Также мы писали, что в рамках действия экспериментальной программы "Национальный кэшбек", стартовавшей в сентябре 2024 года, гражданам вернули более 23 млн гривен компенсаций. Речь идет о начислении кэшбека за покупку украинских товаров.

Европейский союз сахар продукты цены в Украине фермеры цены

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