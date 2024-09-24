Нацкешбек в Україні — скільки грошей повернула держава покупцям

Купівля продуктів у магазині. Фото: novus

В рамках дії експериментальної програми "Національний кешбек", що стартувала у вересні 2024 року, громадянам повернули понад 23 млн гривень компенсацій. Йдеться про нарахування кешбеку за купівлю українських товарів.

Такі дані озвучив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Результати дії Нацкешбеку в Україні

За словами голови Мінцифи, за результатами дії бета-тесту за останні три тижні українцям повернули 23,6 млн гривень Нацкешбеку.

"Продовжуємо публічний бета-тест однієї з наймасштабніших послуг в історії цифрової держави — Нацкешбеку", — повідомив Федоров.

Ключові результати наступні:

громадяни відкрили 1,6 млн карток Нацкешбеку;

до програми долучилися десять банків;

беруть участь у програмі 1,137 тис. виробників.

В рамках програми Нацкешбек громадянам держава нараховує 10% компенсації на спеціальну картку за покупку товарів українських виробників. Максимальна щомісячна сума, яку будуть повертати — 3 тис. гривень.

Витратити повернені державою гроші можна, зокрема, на:

комунальні послуги;

медичні послуги;

транспорт;

мобільний зв’язок;

спорт;

кіно;

донати на Сили оборони;

військові облігації.

Міністр закликав українців долучатися до програми Мінекономіки Національний кешбек у "Дії", адже завдяки цьому підтримають економіку та отримають прибуток.

Також опублікував відеоінструкцію того, як працює послуга.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у серпні 2024 року зафіксували нетипову інфляцію для цього періоду. Споживчі ціни зросли за місяць на 0,6%, а з початку року — на 4,9%.

Також ми писали, що "ПриватБанк" запропонував клієнтам не лише кешбек від держави за українські товари, а й від самого банку. Відомо, як долучитися до програми.