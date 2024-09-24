Нацкешбек в Україні — скільки грошей повернула держава покупцям

Нацкешбек за вітчизняні товари — скільки грошей повернули українцям
В рамках дії експериментальної програми "Національний кешбек", що стартувала у вересні 2024 року, громадянам повернули понад 23 млн гривень компенсацій. Йдеться про нарахування кешбеку за купівлю українських товарів.
Такі дані озвучив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Результати дії Нацкешбеку в Україні
За словами голови Мінцифи, за результатами дії бета-тесту за останні три тижні українцям повернули 23,6 млн гривень Нацкешбеку.
"Продовжуємо публічний бета-тест однієї з наймасштабніших послуг в історії цифрової держави — Нацкешбеку", — повідомив Федоров.
Ключові результати наступні:
- громадяни відкрили 1,6 млн карток Нацкешбеку;
- до програми долучилися десять банків;
- беруть участь у програмі 1,137 тис. виробників.
В рамках програми Нацкешбек громадянам держава нараховує 10% компенсації на спеціальну картку за покупку товарів українських виробників. Максимальна щомісячна сума, яку будуть повертати — 3 тис. гривень.
Витратити повернені державою гроші можна, зокрема, на:
- комунальні послуги;
- медичні послуги;
- транспорт;
- мобільний зв’язок;
- спорт;
- кіно;
- донати на Сили оборони;
- військові облігації.
Міністр закликав українців долучатися до програми Мінекономіки Національний кешбек у "Дії", адже завдяки цьому підтримають економіку та отримають прибуток.
Також опублікував відеоінструкцію того, як працює послуга.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у серпні 2024 року зафіксували нетипову інфляцію для цього періоду. Споживчі ціни зросли за місяць на 0,6%, а з початку року — на 4,9%.
Також ми писали, що "ПриватБанк" запропонував клієнтам не лише кешбек від держави за українські товари, а й від самого банку. Відомо, як долучитися до програми.
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